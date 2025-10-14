Итальянские клубы проявляют интерес к полузащитнику Алексею Батракову
К полузащитнику «Локомотива» и сборной России Алексею Батракову проявляют интерес клубы из Италии.
Как стало известно «Metaratings.ru», итальянское агентство получило полномочия вести переговоры со всеми ведущими клубами Серии А. При этом представители Батракова сразу исключили вариант с «Ромой».
Они сомневаются, что игра под руководством главного тренера клуба Джан Пьеро Гасперини подойдёт футболисту. Стоимость Батракова по версии портала Transfermarkt составляет 23 млн евро. В текущем сезоне игрок забил 11 голов и отдал три голевые передачи в 15 матчах за «Локомотив».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» и сборной Бразилии Жерсон Сантос да Силва встретился с руководством «Зенита» и подтвердил намерение остаться.
