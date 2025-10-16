Европейские команды интересуются Батраковым

16 октября 2025, 14:16

Белоус: Европейские команды интересуются полузащитником Батраковым

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к полузащитнику «железнодорожников» и сборной России Алексею Батракову и оценил вероятность его трансфера за границу.





Как пишет Metaratings.ru, Белоус отметил, что европейские скауты, возможно, наблюдали за спортсменом в матчах сборной, но товарищеские игры обычно привлекают меньше внимания, чем официальные встречи.





«Если Батраков ещё пару сезонов будет показывать высокий класс, то перейдет в клуб очень серьезного уровня», — сказал Белоус.

