Европейские команды интересуются Батраковым

Белоус: Европейские команды интересуются полузащитником Батраковым
Бывший вице‑президент «Локомотива» Юрий Белоус прокомментировал слухи об интересе европейских клубов к полузащитнику «железнодорожников» и сборной России Алексею Батракову и оценил вероятность его трансфера за границу.
Как пишет Metaratings.ru, Белоус отметил, что европейские скауты, возможно, наблюдали за спортсменом в матчах сборной, но товарищеские игры обычно привлекают меньше внимания, чем официальные встречи.
«Если Батраков ещё пару сезонов будет показывать высокий класс, то перейдет в клуб очень серьезного уровня», — сказал Белоус.Игрок является воспитанником академии «Локомотива», выступает за основную команду с января 2024 года. В 20 лет на его счету 27 голов и 13 результативных передач в 58 матчах. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 23 млн евро.
В товарищеском матче BetBoom между сборными России и Ирана (2:1) Батраков забил победный мяч на 70‑й минуте.