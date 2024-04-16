Химкинские баскетболисты стали победителями первенства Московской области

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Команда Спортшколы №1 городского округа Химки завоевала золото первенства Московской области по баскетболу. В соревнованиях участвовали спортсмены 2012 года рождения, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Химки.
В полуфинале ежегодного турнира химкинская команда обыграла соперников из Лобни со счётом 53:26, а в решающем матче одержала победу над командой из Мытищ - 67:38. Кроме того, игрок Матвей Горшков стал лучшим атакующим защитником турнира. Лучшим разыгрывающим назван Дмитрий Асеев. Юные спортсмены выступали под руководством тренера Владимира Трунова.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 также приняли участие в первенстве Подмосковья по баскетболу. Команда СШОР №1 заняла второе место среди спортсменов 2007 года рождения.
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«В Химках развитию детско-юношеского спорта традиционно уделяется приоритетное внимание. Профессионалы химкинских баскетбольных клубов регулярно помогают юниорам, развивая в городе любительский и дворовый баскетбол. При поддержке главы Дмитрия Волошина в нашем округе открыто множество школьных, парковых и дворовых площадок. Это создаёт условия для привлечения молодёжи к занятиям этим увлекательным спортом и достижения высоких результатов», – сказал заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Московской области, муниципальный депутат Валентин Герасимов.
Ранее воспитанники химкинской спортшколы олимпийского резерва №1 также приняли участие в первенстве Подмосковья по баскетболу. Команда СШОР №1 заняла второе место среди спортсменов 2007 года рождения.
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Лора Луганская