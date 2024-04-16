Подмосковные баскетболистки завоевали медаль первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сборная Московской области заняла третье место на первенстве России по баскетболу среди юниорок до 18 лет, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«В полуфинале представительницы Подмосковья уступили москвичкам со счётом 54:67. В игре за третье место команда Московской области встретилась со второй сборной столицы и выиграла со счётом 69:54», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что особая заслуга в достижении этого результата принадлежит Диане Нголле и Александре Медведковой: этот подмосковный игровой дуэта набрал 46 очков, также спортсменки сделали 25 подборов. По итогам первенства России обеих спортсменок включили в пятёрку лучших.
Золотую медаль первенства завоевала первая сборная Москвы, второе место досталось баскетболисткам из Санкт-Петербурга.
Читайте также:
Мостовой назвал уход Ивича из «Краснодара» безумием
Кафу получил авторскую статуэтку на Премии РБ
Макрон объяснил разницу условий участия Израиля и России в Олимпиаде
Лев Каштанов