Горнолыжники из Подмосковья завоевали Кубок России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Абсолютную победу в общем зачёте завоевали спортсмены из Московской области по итогам финального этапа Кубка России по горнолыжному спорту, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Среди женщин золото заключительного этапа Кубка России выиграла Виталина Гирина в дисциплине «слалом». В целом она завершила сезон победительницей абсолютного зачёта по итогам всех этапов Кубка страны», — говорится в сообщении.Первое место в общем зачёте среди мужчин также осталось за представителями Московской области: победу поделили набравшие одинаковое количество баллов подмосковные горнолыжники Семён Ефимов и Александр Хорошилов.
Отмечается также, что на заключительном этапе турнира в дисциплине «слалом» Семён Ефимов завоевал золотую медаль, а Александр Хорошилов — бронзовую.
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