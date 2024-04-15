Подмосковные спортсменки завоевали медаль чемпионата России по гандболу среди глухих

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Бронзовую медаль чемпионата России по гандболу среди глухих спортсменов выиграла женская сборная Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Тренер сборной Подмосковья Руслан Коловский отметил, что команде впервые удалось завоевать медаль чемпионата страны.
В матче за третье место сборная Подмосковья обыграла команду Астраханской области со счётом 15:5. Победу на чемпионате одержали москвички, серебряная медаль досталась сборной Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов проводился в спорткомплексе «Восток-Арена» в Ставрополе с 7 по 14 апреля.
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«Это результат нашего упорного труда, дисциплины и взаимопонимания. Но это только начало, мы будем продолжать работать ещё усерднее, чтобы достичь ещё больших высот», — сказал Коловский.
В матче за третье место сборная Подмосковья обыграла команду Астраханской области со счётом 15:5. Победу на чемпионате одержали москвички, серебряная медаль досталась сборной Санкт-Петербурга.
Чемпионат России по гандболу среди глухих спортсменов проводился в спорткомплексе «Восток-Арена» в Ставрополе с 7 по 14 апреля.
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Лев Каштанов