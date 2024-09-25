Баскетболисты из Химок проведут матч на форуме «Россия – спортивная держава»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Подмосковный клуб «ЦСП-Химки» проведёт матч баскетбольной Высшей лиги с уфимским «Динамо» в рамках международного форума «Россия – спортивная держава». Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Игра регулярного чемпионата пройдёт 17 октября в 17:00 по московскому времени на домашней арене «Динамо» в Уфе. Сам форум состоится 17-19 октября и соберёт делегатов более 100 государств. О включении в его программу матча «Динамо» с «ЦСП-Химки» на заседании регионального оргкомитета объявил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов», – говорится в сообщении.Также в программу форума с участием спортсменов из Московской области войдут боксёрский турнир серии «Ночь чемпионов IBA» и Всероссийские соревнования по кёрлингу среди юниоров.
Как отметили в министерстве, Международный форум «Россия – спортивная держава» будет проводиться в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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