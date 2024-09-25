Спортсмены из Подмосковья выиграли четыре медали на турнире по греко-римской борьбе

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
На турнире по греко-римской борьбе, посвящённом памяти заслуженного тренера РСФСР М. Сахабутдинова, спортсмены из Московской области завоевали одну золотую и три бронзовые медали, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Мингиян Горяев стал победителем в весовой категории до 67 кг, победив в финале представителя Ростовской области Рабила Аскерова. Благодаря этому успеху он сохранил своё место в сборной России и получил возможность участвовать в международных соревнованиях.
Дорджи Шунгурциков занял третье место в категории до 63 кг, а Дзамболат Габеев и Георгий Габеев стали третьими в весовых категориях до 82 кг и до 130 кг соответственно.
Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дорджи Шунгурциков занял третье место в категории до 63 кг, а Дзамболат Габеев и Георгий Габеев стали третьими в весовых категориях до 82 кг и до 130 кг соответственно.
Турнир проходил с 18 по 23 сентября в Казани и собрал более 600 спортсменов из 70 регионов России.
Соревнования проводились в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
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Дайана Хусинова