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В Подмосковье состоится XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко

25 сентября 2024, 12:58
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четырнадцатый турнир памяти капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко будет проходить с 27 по 29 сентября в Баскетбольном центре Московской области в Химках, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в турнире примут четыре команды Суперлиги: подмосковная команда «Химки», «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Университет-Югра» из Сургута и команда «Тамбов». Вход на все игры свободный», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО


Отмечается, что соревнования посвящены капитану команды БК «Химки» Александру Петренко, который погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Первый турнир состоялся в годовщину его гибели — в 2007 году.

Спортивное мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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25 сентября 2024, 11:28

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, четыре серебряные и две бронзовое медали выиграли спортсмены Московской области на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по адаптивным видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевала волейбольная команда из Удельнинской школы-интерната Раменского городского. Остальные шесть медалей Подмосковью принесли бадминтонисты из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Равные возможности» округа Серпухов и из школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» округа Щёлково», — говорится в сообщении.
В частности, серебряные медали завоевали в индивидуальных соревнованиях Павел Пономарев, Наталья Мишина и Илья Гынсарь, а также дуэт Ильи Гынсаря и Светланы Жуковой в парном смешанном разряде. В этой же категории Наталья Мишина и Павел Пономарев заняли третье место.

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#московская область
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Велогонщик Фокин из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России
25 сентября 2024, 09:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Михаил Фокин из Московской области завоевал бронзовую медаль на многодневной велогонке «Дружба народов Северного Кавказа», которая проводилась в статусе чемпионата России по велоспорту-шоссе, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Велогонка проходила в тринадцать этапов, её протяжённость составила более полутора тысяч километров, которые участники турнира проехали по дорогам Адыгеи, Краснодарского края, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии и Чечни. Михаил Фокин стал лучшим по итогам одного из этапов, а также пришёл третьим ещё на двух этапах. Всего на преодоление маршрута у Фокина ушло 33 часа 10 минут. Такой результат обеспечил ему бронзовую медаль», — говорится в сообщении.
Отмечается, что победителем гонки стал Савва Новиков из Тульской области, а второе место занял петербуржец Вячеслав Иванов.

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#велогонка
#чемпионат россии
#минспорта мо
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Велосипедисты из Подмосковья заняли призовые места в финале Кубка России по маунтинбайку
25 сентября 2024, 09:22

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на заключительном этапе Кубка России по маунтинбайку, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
Действующая чемпионка России Александра Ушакова заняла первое место в дисциплине «гонка в гору» среди женщин. Елизавета Тисленко из Самарской области заняла второе место, а Елизавета Третьякова из Свердловской области — третье.

Среди мужчин в той же дисциплине третье место занял Даниил Осипов из Московской области. Николай Иванов и Павел Лунд из Санкт-Петербурга заняли первое и второе места соответственно.

Неделей ранее Александра Ушакова стала чемпионкой России по маунтинбайку, показав лучший результат на четырёх этапах многодневной гонки: индивидуальной гонке на время, гонках кросс-кантри и марафоне.

Заключительный этап Кубка России по маунтинбайку проходил 21–22 сентября в посёлке Псебай Краснодарского края.

Турнир проводился в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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#золото
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Абаев: «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту»
25 сентября 2024, 00:40

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший голкипер «Локомотива» Илья Абаев считает, что «железнодорожники» смогут составить конкуренцию «Зениту» в сезоне-2024/25.
«Выглядит ли сейчас «Локомотив» конкурентом для «Зенита» — тяжело сказать. Хотелось бы, конечно. Честно говоря, для меня было неожиданно, что «Локомотив» настолько ярко будет играть. Думаю, что «Локомотив» может составить конкуренцию «Зениту», но, конечно, будет тяжело», — сказал Абаев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, игрокам нужна стабильность. При этом футболист отметил, что молодые игроки здорово играют и смогут составить конкуренцию.

Сейчас «Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице после девяти туров Российской Премьер-Лиги, набрав 21 очко. От «Зенита» его отделяет всего два очка.

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Плющев: «Спартак» постепенно выходит из кризиса
25 сентября 2024, 00:31

Фото: iStock/shironosov

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев заявил, что «Спартак» на старте текущего сезона FONBET Континентальной хоккейной лиги постепенно выходит из кризиса.
«В начале сезона «Спартак» в матче с ЦСКА показал быструю комбинационную игру. В «Спартаке» есть молодые игроки, которые хорошо понимают идеи тренера. «Красно-белые» сохранили костяк с прошлого сезона, это уже значит очень многое», — рассказал Плющев в беседе с Metaratings.ru.

По его словам, теперь новые хоккеисты должны максимально быстро понять систему тренерского штаба.

Плющев подчеркнул, что в этой же встрече с ЦСКА спартаковцы смогли продемонстрировать хорошую игру, а в действиях ЦСКА ощущалась определенная неуверенность. Таким образом, «Спартак» потихоньку выходит из своего кризиса, считает тренер.

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвертую строчку в Западной конференции FONBET КХЛ, набрав 11 очков после семи матчей.

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Николсон: Пруцев, Зиньковский и Зорин могут заиграть в топ-5 лигах Европы
24 сентября 2024, 20:34

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон считает, что все игроки московского клуба играют на высоко уровне.
«В "Спартаке" много футболистов, которые могут заиграть в топ-5 лигах Европы. Например, Барко, Мартинс, Бонгонда. Если говорить о россиянах, то это Пруцев, Зиньковский, восходящая звезда Зорин — у него огромный потенциал. На самом деле у нас много таких игроков», - заявил Николсон в беседе с «РБ Спорт».

По его словам, все игроки в команде являются топовыми.

Напомним, на сегодняшний день «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ, набрав 16 очков в девяти матчах.

Ранее футболист «Спартака» Манфред Угальде заявил, что у Виллиана Жозе в московском клубе есть будущее, и он сможет принести ему пользу.

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#спартак
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Манфред Угальде: Жозе может принести «Спартаку» большую пользу
24 сентября 2024, 20:27

Фото: iStock/gorodenkoff

Футболист «Спартака» Манфред Угальде считает, что у Виллиана Жозе в московском клубе есть будущее, и он сможет принести ему пользу.
«Почему Жозе все еще не заиграл в «Спартаке»? У него были проблемы с физической подготовкой, со здоровьем, но это временно. Я надеюсь, что он будет играть, забивать голы и получать от этого удовольствие. Я уверен, что он может принести «Спартаку» большую пользу в будущем», — сказал Угальде в беседе с «РБ Спорт».

Напомним, трансфер бразильца Виллиана Жозе обошелся «Спартаку» в два миллиона евро. Контракт с ним подписан до середины 2026 года.
Пока Жозе сыграл за московский клуб шесть матчей, однако никаких результатов пока не показал.

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#спорт
#тренер
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#контракт
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Модернизированный стадион дубненской школы №1 открыли для занятий
24 сентября 2024, 18:24

Фото: пресс-служба г. о. Дубна

В школе №1 в Дубне состоялось долгожданное открытие стадиона. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Конечно, это наша мечта, очень ждали. Для детей, родителей и учителей это большой шаг вперёд, как и для всего города», – отметила учитель физкультуры школы Ольга Дель.
Футболисты школы одними из первых вышли на новое поле, оценили покрытие – теперь там искусственный газон.

В прошлом году стартовал капремонт школы по президентской программе. Однако реконструкция стадиона в госпрограмму не входила.
«Надо было принять оперативное решение, и глава города Максим Тихомиров сказал, что нельзя оставлять полуфабрикат. Мы всё должны сделать до конца», – напомнил директор школы №1 Александр Руденко
«Модернизацию стадиона пришлось провести в сжатые сроки. Дубненский подрядчик справился, провели работы чуть более чем за месяц. Видим, что всё получилось, дети довольны. Это самое главное», – заявил замглавы городского округа Дубна Алексей Степаненко.
На территории стадиона уже работают площадки для воркаута, баскетбола и волейбола. Будет обустроена и зона для летнего кинотеатра. Ученики школы – активные участники спортивных мероприятий. На стадионе прошли первый футбольный матч, мастер-класс по самбо, турнир по стритболу и другие спортивные активности.

Этот стадион, как и все школьные стадионы, построенные в Дубне в последние годы, будет открыт для всех желающих заниматься спортом.

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#реконструкция
#подмосковье
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Рапиристки из Подмосковья заняли весь пьедестал почёта на всероссийском турнире
24 сентября 2024, 17:43

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую, серебряную и бронзовую медали выиграли представительницы Московской области на всероссийских соревнованиях по фехтованию на рапирах среди юниорок, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«На высшую ступень пьедестала поднялась действующая победительница первенства России Милана Левчук. В финале она одержала победу над призёром первенства России Стефанией Часовниковой, счёт встречи — 15:12. А бронзовую медаль завоевала действующая обладательница золотой награды национального первенства Ирина Зорина», — говорится в сообщении.
Отмечается, что все три спортсменки Училище олимпийского резерва №1 Московской области и Центр фехтования Ильгара Мамедова.

Соревнования проводились в Химках 22 сентября.

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