В Подмосковье состоится XIV баскетбольный турнир памяти Александра Петренко

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четырнадцатый турнир памяти капитана баскетбольного клуба «Химки» Александра Петренко будет проходить с 27 по 29 сентября в Баскетбольном центре Московской области в Химках, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в турнире примут четыре команды Суперлиги: подмосковная команда «Химки», «Зенит-2» из Санкт-Петербурга, «Университет-Югра» из Сургута и команда «Тамбов». Вход на все игры свободный», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Отмечается, что соревнования посвящены капитану команды БК «Химки» Александру Петренко, который погиб в автокатастрофе 21 июля 2006 года. Первый турнир состоялся в годовщину его гибели — в 2007 году.
Спортивное мероприятие проводится в соответствии с целями федеральной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Читайте также:
Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей Специальной Олимпиады
Велогонщик Фокин из Подмосковья выиграл бронзу на чемпионате России
Велосипедисты из Подмосковья заняли призовые места в финале Кубка России по маунтинбайку
Лев Каштанов