Подмосковные спортсмены завоевали семь медалей Специальной Олимпиады

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Одну золотую, четыре серебряные и две бронзовое медали выиграли спортсмены Московской области на всероссийской Спартакиаде Специальной Олимпиады по адаптивным видам спорта, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«Золотую медаль завоевала волейбольная команда из Удельнинской школы-интерната Раменского городского. Остальные шесть медалей Подмосковью принесли бадминтонисты из физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Равные возможности» округа Серпухов и из школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» округа Щёлково», — говорится в сообщении.В частности, серебряные медали завоевали в индивидуальных соревнованиях Павел Пономарев, Наталья Мишина и Илья Гынсарь, а также дуэт Ильи Гынсаря и Светланы Жуковой в парном смешанном разряде. В этой же категории Наталья Мишина и Павел Пономарев заняли третье место.
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Лев Каштанов