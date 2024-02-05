Баскетболисты из Химок завоевали серебро международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мужская команда Khimki Power заняла второе место на международном турнире по баскетболу 3х3 Palova-Snowball им. Николая Ермашова, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Участие в соревнованиях принимали 12 мужских и восемь женских команд из России и Белоруссии. Подмосковная мужская команда Khimki Power вышла в финал и в битве с белорусским «Шахтёром» проиграла со счётом 18:13. В итоге спортсменам из Московской области досталось серебро турнира», — говорится в сообщении.Женская команда Khimki Power, представляющая Подмосковье, уступила соперницам в четвертьфинале.
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