Олимпийский чемпион Поветкин провёл тренировку для юных подольских боксёров

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова
Чемпион мира и Олимпиады, двукратный чемпион Европы Александр Поветкин провёл открытую тренировку по боксу для юных подольчан. 50 спортсменов приехали узнать профессиональные секреты. Их поддержали родные и жители городского округа, сообщил глава муниципалитета Григорий Артамонов.
«Сегодня ребята увидели, что я такой же человек, как и они, и добиться успеха – в их силах. Спорт воспитывает. И пусть чемпионами станут не все, но каждый будет хорошим человеком», – сказал Поветкин, слова которого Артамонов приводит в своём телеграм-канале.14-летний Владислав Герасимов два года назад оставил тяжёлую атлетику, чтобы научиться защищать себя и близких. Сейчас он тренируется в спортшколе «Весна» в Климовске, участвует в муниципальных и областных соревнованиях.
«Очень обрадовался, что такой профессионал, как Поветкин, приедет делиться опытом. Вместе с друзьями из моей команды познакомился с его техникой, приёмами», – поделился Владислав.На тренировке все желающие могли увидеть награды легенды российского спорта, сделать фото. В завершении участники тренировки получили в подарок боксёрские перчатки, а зрители – плакаты с автографом Поветкина по прозвищу Русский Витязь.
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