Подмосковные конькобежцы завоевали восемь медалей первенства России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по конькобежному спорту, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Все четыре золотые награды завевала Анастасия Семёнова. Она стала первой в масс-старте на десять кругов, в многоборье и на дистанциях 1500 и 1000 метров», — говорится в сообщении.Серебро в копилку подмосковной команды принесла Елизавета Губарева в масс-старте на десять кругов. Кроме того, второе место представительницы Московской области взяли в командном спринте.
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