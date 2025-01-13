Базирующийся в Мытищах «Куньлунь» приблизился к выходу плей-офф КХЛ

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал седьмую подряд победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи, где базируется китайская команда.
«В Тольятти в противостоянии с местной «Ладой» пекинцы открыли счёт уже на четвёртой минуте. Отличился Колин Кэмпбелл. Однако к началу третьего периода в счёте вели уже тольяттинцы. Ярославу Лихачёву удалось сравнять результат, и игра перешла в овертайм. В серии буллитов решающей оказалась попытка Кэмпбелла – 3:2. Зона плей-офф, о которой долгое время говорить не приходилась, близка, как никогда», – рассказали в администрации.Всего на два очка «Куньлунь Ред Стар» отстаёт от нижегородского «Торпедо», идущего на восьмом месте конференции «Запад».
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Лора Луганская