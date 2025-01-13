Шорт-трекистка из Подмосковья выиграла две медали на Российско-Китайских играх

Фаиля Аймалетдинова (фото: пресс-служба Минспорта МО)
Две серебряные медали завоевала спортсменка из Московской области Фаиля Аймалетдинова на соревнованиях по шорт-треку в рамках IV Российско-Китайских молодёжных зимних игр, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Фаиля Аймалетдинова заняла втрое место в индивидуальных стартах на 1000 метров. Золотую и бронзовую медали в этом забеге заняли представительницы Китая. Кроме того, Фаиля Аймалетдинова выступила в составе команды «Россия-2», которая завоевала серебро в эстафете на 3000 метров среди юниорок. В команде «Россия-2» также выступали Анна Телеганова, Мария Труханова, Виктория Чумбаева и Анна Овчинникова. Золото в этом соревновании завоевала команда «Россия-1», а бронзу — китайские спортсменки», — говорится в сообщении.В настоявшее время подмосковные спортсмены завоевали на IV Российско-Китайских молодёжных зимних играх пять медалей: одну золотую, две серебряные и две бронзовые. Игры стартовали 8 января и продолжатся до 14 января. Всего в них участвуют свыше 220 спортсменов.
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