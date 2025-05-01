Баскетболисты подмосковных «Химок» поборются за «бронзу» Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
Игроки БК «Химки» встретятся с соперниками из питерской команды «Зенит-2» в рамках плей-офф чемпионата Суперлиги, второго по силе российского баскетбольного дивизиона. Коллективы поборются за третье место и бронзовые медали турнира.
Последняя встреча команд состоялась в марте нынешнего года в рамках регулярного сезона Суперлиги, напоминает пресс-служба администрации городского округа Химки. Тогда подопечные Андрея Мальцева одержали уверенную победу над соперником, завершив матч со счётом 91:78 в свою пользу и не испытав особых проблем по ходу игры.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
По итогам регулярного сезона подмосковный клуб занял третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Соперники из Санкт-Петербурга вышли в плей-офф с четвёртого места с результатом 50 очков.
Противостояние команд будет проходить до трёх побед. Первые матчи серии пройдут в Баскетбольном центре «Химки», так как клуб из Подмосковья занял более высокое место после регулярного чемпионата. Затем серия переедет в Санкт-Петербург. В случае равенства после четырёх матчей решающая игра вновь пройдёт в Химках.
Поддержать любимых спортсменов в противостоянии с клубом из Северной столицы можно 2 и 4 мая в 14:00. Вход на все домашние игры баскетбольного клуба свободный. Возрастные ограничения 0+.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки
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Александр Бойцов