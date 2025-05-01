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Баскетболисты подмосковных «Химок» поборются за «бронзу» Суперлиги

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

Игроки БК «Химки» встретятся с соперниками из питерской команды «Зенит-2» в рамках плей-офф чемпионата Суперлиги, второго по силе российского баскетбольного дивизиона. Коллективы поборются за третье место и бронзовые медали турнира.
Последняя встреча команд состоялась в марте нынешнего года в рамках регулярного сезона Суперлиги, напоминает пресс-служба администрации городского округа Химки. Тогда подопечные Андрея Мальцева одержали уверенную победу над соперником, завершив матч со счётом 91:78 в свою пользу и не испытав особых проблем по ходу игры.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки

По итогам регулярного сезона подмосковный клуб занял третье место в турнирной таблице, набрав 52 очка. Соперники из Санкт-Петербурга вышли в плей-офф с четвёртого места с результатом 50 очков.

Противостояние команд будет проходить до трёх побед. Первые матчи серии пройдут в Баскетбольном центре «Химки», так как клуб из Подмосковья занял более высокое место после регулярного чемпионата. Затем серия переедет в Санкт-Петербург. В случае равенства после четырёх матчей решающая игра вновь пройдёт в Химках.

Поддержать любимых спортсменов в противостоянии с клубом из Северной столицы можно 2 и 4 мая в 14:00. Вход на все домашние игры баскетбольного клуба свободный. Возрастные ограничения 0+.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Химки


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Женская сборная Подмосковья завоевала пять медалей на первенстве России по борьбе в Наро-Фоминске
Женская сборная Подмосковья получила пять медалей на первенстве России по борьбе
01 мая 2025, 16:44

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Сборная Московской области приняла участие в первенстве России по женской борьбе, проходившем в Наро-Фоминском городском округе. Подмосковные спортсменки по итогам турнира были удостоены одной золотой и четырёх бронзовых наград.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.

Победительницей первенства страны в весовой категории до 65 килограммов стала Маргарита Салназарян. Призёр первенства мира из Подмосковья на стадии 1/4 финала одолела столичную спортсменку Карину Евстратову. Затем в полуфинале она победила Екатерину Олейникову из Санкт-Петербурга. И наконец в решающей финальной схватке Маргарита Салназарян оказалась сильнее Киры Ефимовой из Чувашской Республики.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В этой же весовой категории третье место заняла ещё одна представительница Подмосковья Мария Ефимова. В квалификации она нанесла поражение Сэлмэг Бортоевой из Амурской области. Четвертьфинальная встреча с иркутской спортсменкой Светланой Татариновой тоже сложилась удачно для Марии Ефимовой. В полуфинале она уступила своей однофамилице из Чувашии Кире Ефимовой. Поражение удалось закрыть в утешительной схватке, где спортсменка из Московской области взяла верх над Анастасией Мишачевой, представлявшей Рязанскую область, завоевав таким образом право подняться на третью ступень пьедестала почёта первенства России.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В весовой категории до 55 килограммов тройку призёров замкнула Глафира Степанова. В квалификационной схватке она победила Юлию Калугину из Тюменской области. После чего на стадии 1/4 финала одолела Киру Солобчук из Дагестана. В полуфинале Глафира Степанова в упорной схватке проиграла краснодарской спортсменке Олесе Малаховой. И в поединке за «бронзу» представительница Подмосковья выиграла у дагестанки Маликат Гамзатовой.

В весе до 68 килограммов бронзовая медаль на счету призёра первенства мира Лилианы Казьминой. Она одержала победу в четвертьфинале над Полиной Зверинской из Республики Карелия. Затем в схватке за выход в финал уступила москвичке Евангелии Бережновой. И в утешительном финале за третье место Лилиана Казьмина взяла верх над Алиной Кирейлите из Республики Коми.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Ещё одну бронзовую награду для Московской области завоевала Дарья Клюева. Она вышла победительницей со схватки с Анитой Бокоевой из Алании в рамках 1/4 финала. В полуфинале подмосковная спортсменка потерпела поражение от москвички Софии Батулы. В поединке за «бронзу» Дарья Клюева одолела соперницу из Санкт-Петербурга Викторию Цареву.

Все отличившиеся спортсменки — Маргарита Салназарян, Мария Ефимова, Глафира Степанова, Лилиана Кузьмина и Дарья Клюева — представляют муниципальный округ Егорьевск.

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Первенство России по женской борьбе проходило в городе Наро-Фоминск с 28 апреля по 1 мая. В турнире приняли участие более 200 спортсменок из 37 регионов Российской Федерации. Честь Московской области отстаивали девять спортсменок. Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

За новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно следить в Telegram и VK.

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Лепехин сомневается в чемпионстве «Краснодара»
Константин Лепехин: «Краснодар» еще не чемпион, так говорить нельзя
30 апреля 2025, 17:55

Фото: iStock/gorodenkoff

Константин Лепехин высказался о чемпионской гонке в РПЛ. Сразу четыре клуба имеют шансы по итогам сезона выиграть золото.
Лидером турнирной таблицы является «Краснодар».

Бывший футболист «Зенита» заявил, что рано называть команду Мурада Мусаева явным фаворитом. Лепехин отметил, что у краснодарского клуба достаточно сложный календарь.

«Краснодар» еще не чемпион, так говорить нельзя. Им еще играть с «Динамо» в последнем туре, на выезде с ЦСКА, да и матч с «Рубином» будет не самый легкий. Да, они могут проиграть в теории одну игру… В плане психологии им проще в этом плане, чем «Зениту». Но в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от титула, но они в итоге первыми не стали», — сказал Лепехин «РБ Спорт».

«Краснодар» в своей истории еще ни разу не становился чемпионом России. Действующим победителем РПЛ является «Зенит».

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#рпл
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#футболист
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Махачкалинское «Динамо» сообщило о скором выкупе игрока «Зенита»
Гендиректор махачкалинского «Динамо»: С «Зенитом» договорились по выкупу Кирши
30 апреля 2025, 17:25

Фото: iStock/Rost-9D

Илья Кирш продолжит выступать за махачкалинское «Динамо». Генеральный директор клуба Шамиль Газизов подтвердил о решении выкупить игрока.
20-летний защитник по контракту принадлежит «Зениту». Стороны смогли договориться по условиям трансфера.

«С «Зенитом» договорились, с Ильей договорились. Если будет все нормально, не появится никаких новых вводных, подпишем полноценный контракт. Он нам интересен», — заявил Газизов «РБ Спорт».
В махачкалинском клубе не стали уточнять условия ожидаемой сделки. Рыночная стоимость Кирши оценивается в 300 тысяч евро.

В текущем сезоне Илья Кирш провел 7 матчей в составе махачкалинского «Динамо». Команда находится на 11-й строчке в текущей турнирной таблице РПЛ.

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Глеб оценил соперника «Барселоны» в полуфинале Лиги чемпионов
Глеб: «Барселоне» надо с нужным настроением подойти к матчу с «Интером»
30 апреля 2025, 16:58

Фото: istockphoto/LeoTroyanski

Бывший полузащитник «Барселоны» Александр Глеб оценил шансы команды пройти «Интер» в Лиге чемпионов. Команды оспаривают выход в финал турнира.

Сегодня в первом матче команды сойдутся на поле каталонского клуба. Через неделю клубы проведут ответную игру в Милане.

Глеб отметил, что команде Ханс-Дитера Флика нужно будет соответственно настроиться на соперника.

«В полуфинал Лиги чемпионов вышли достойные команды. На каждого из них надо верно настроиться. «Барселоне» надо с нужным настроением подойти к матчу с «Интером». Это непростой соперник», — сказал Глеб Metaratings.ru.
В другом полуфинале путевку в финал оспаривают «ПСЖ» и «Арсенал». «Барселона» последний раз выигрывала Лигу чемпионов в сезоне-2014/2015.

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Губерниев не верит в способность Лички выиграть золото РПЛ
Дмитрий Губерниев: Личка не обладает качествами для борьбы за чемпионство
30 апреля 2025, 16:11

Дмитрий Губерниев (Фото: Telegram @RealGuberniev)

Дмитрий Губерниев оценил работу Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо». СМИ сообщают, что специалист по окончании сезона может быть уволен.
Спортивный комментатор подверг сомнению способность Лички решать серьезные задачи. По мнению Губерниева, специалисту чего-то не хватает, чтобы команда под его руководством реально претендовала на чемпионство.

«Динамо» очень нестабильно. Личка в прошлом году всё профукал. Вроде ход мысли виден, но он не обладает качествами тренера, который способен бороться за чемпионство. Игру вроде ставит и футболистов хороших выбирает, но каждый раз чего-то не хватает, чтобы вместо точки поставить восклицательный знак. Мне кажется, он психологически не дорос, чтобы быть тренером-победителем, хотя тренер хороший», — сказал Губерниев Metaratings.ru.
«Динамо» последний раз выигрывало чемпионское звание в 1976 году. Московский клуб находится на пятом месте в текущей турнирной таблице РПЛ.

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