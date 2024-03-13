Баскетболисты «ЦСП-Химки» завоевали медаль регулярного чемпионата России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
«В ходе чемпионата баскетболисты из Химок одержали 16 побед и проиграли в 12 матчах. Этот результат обеспечил им третье место в общем зачёте. Золото чемпионата взяла команда «Металлург» из Магнитогорска с 22 победами и шестью поражениями, серебряная медаль досталась представителям клуба «Динамо» из Грозного, которые победили в 19 встреча и проиграли в девяти», — говорится в сообщении.Баскетболисты клуба «ЦСП-Химки» продолжат выступления в играх плей-офф, которые стартуют 20 марта. Соперниками подмосковных спортсменов станет команда «Чебоксарские Ястребы».
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