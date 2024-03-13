Подмосковные спортсмены стали призерами Первенства России по русским шашкам

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам всез дней соревнований в копилке Подмосковья оказались одна золотая и три бронзовые медали.
«Иван Илясов стал победителем в классической и бронзовым призером в молниеносной программах среди юниоров до 20 лет. Даниил Леонидов завоевал «бронзу» в молниеносной программе среди юниоров до 27 лет. В классической программе среди юношей до 17 лет бронзу выиграл Владислав Миронов», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что Московскую область на первенстве представляли девять человек.
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