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Подмосковные спортсмены стали призерами Первенства России по русским шашкам

13 марта 2024, 12:32
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Четыре медали завоевали подмосковные спортсмены на первенстве России по русским шашкам. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир проходил с с 27 февраля по 7 марта в Ярославской области. В соревнованиях приняли участие свыше 190 спортсменов из 26 регионов России.

По итогам всез дней соревнований в копилке Подмосковья оказались одна золотая и три бронзовые медали.


«Иван Илясов стал победителем в классической и бронзовым призером в молниеносной программах среди юниоров до 20 лет. Даниил Леонидов завоевал «бронзу» в молниеносной программе среди юниоров до 27 лет. В классической программе среди юношей до 17 лет бронзу выиграл Владислав Миронов», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что Московскую область на первенстве представляли девять человек.

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Спортсмены из Подмосковья стали победителями всероссийских соревнований по брейкингу
13 марта 2024, 09:37

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами на всероссийских соревнований «BREAK RUMBLE». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Соревнования проводились в городе Архангельск. В общей сложности в них приняли участие порядка 450 спортсменов из 29 регионов.

По итогам турнира представители Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали.

«Победу в номинации «мужчины 19 » одержал Александр Бакарджиев. В этой же номинации среди женщин Вероника Никишина разделила третью ступень пьедестала вместе Маргаритой Артемьевой из Санкт-Петербурга», — поделились в министерстве.

Стоит отметить, что в возрасте 16-18 лет Мирослав Чернов стал обладателем золота, а Вероника Никишкина - бронзу. кроме этого, следующий этап соревнований пройдет 11 и 12 мая в Пскове.

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В Красногорске прошли соревнования на Кубок округа по самбо
12 марта 2024, 18:31

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Кубок городского округа Красногорск по самбо среди юношей разыграли в СОК «Опалиха». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие свыше 350 спортсменов в возрасте 8-14 лет из Москвы и Московской области.

«Ребята боролись в различных весовых категориях, стремясь завоевать право представлять свой округ на областных состязаниях. Соревнования состоялись по инициативе Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова. По итогам схваток определились три спортсмена, которые представят Красногорск на Первенстве Московской области», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что по итогам турнира первое место в весе 50 кг занял Самадов Артём, второе в категории 55 кг - Тихонов Олег и третье место в вестовой категории 50 кг - Козлов Тимофей.

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#подмосковье
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Широков рекомендовал Зиньковскому улучшать мобильность в игре
12 марта 2024, 17:46

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Экс-капитан сборной России Роман Широков назвал футболиста «Спартака» Антона Зиньковского хорошим игроком, однако отметил, что спортсмену недостаёт мобильности и физкондиций.
«Антону говорил, что надо улучшать единоборства. Если не будет вступать в них, навязывать, выигрывать их, будет тяжело. Играть на чистых мячах нельзя, надо выходить на более высокий уровень. Игрок очень хороший, но недостает мобильности и физических кондиций», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Широков.

Он также добавил, что спортсмену пора становиться лидером команды.

Ранее бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой заявил, что критика игры спортсмена Арсена Захаряна за испанский клуб «Реал Соседад» непонятна ему. Он выразил мнение о том, что Захарян всё делает правильно, и призвал самого футболиста никого не слушать и продолжать работу.

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#футболист
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Функционер Камоцци назвал Ивича хорошим вариантом для «Спартака»
12 марта 2024, 17:37

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Итальянский функционер Франко Камоцци заявил о том, что сербский тренер Владимир Ивич мог бы возглавить «Спартак».
«Ивич сто процентов лучше Абаскаля, это был бы хороший вариант для «Спартака». Но я не думаю, что «Краснодар» так легко отпустит его», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Камоцци.

Сейчас «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. До этого команда проиграла в матче с «Факелом» со счётом 2:0.

Ранее советский и российский футболист, тренер, мастер спорта СССР Николай Писарев сообщил, что всерьёз обеспокоен деградацией некоторых футболистов «Спартака». Причиной такой реакции тренера стала провальная игра, которая состоялась в минувшие выходные.

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#футбол
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#спартак
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Гаджиев допустил возвращение Бердыева в «Динамо»
12 марта 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев заявил о том, что тренер Курбан Бердыев может вернуться в клуб.
Он также добавил, что поддерживает с ним общение.

«Мы его, безусловно, возьмем. Бердыев – квалифицированный специалист в любой области, связанной с футболом. Он может оказаться полезным, где угодно: в развитии игры в Дагестане, в оказании помощи детям не только нашего клуба, в оказании методической помощи главному тренеру», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Гаджиев.

Однако, он подчеркнул, что его слова не свидетельствуют о том, что в случае возвращения Бердыев будет убран нынешний главный тренер.

Ранее бывший спортивный директор и тренер «Зенита» Борис Рапопорт прокомментировал возвращение в петербургский клуб Константина Зырянова, выразив уверенность в том, что последний всё же вернётся в тренерскую профессию.

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#спорт
#тренер
#президент
#клуб
#футбол
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В Раменксом можно будет посетить зарядку с тяжелоатлетом Кокляевым
12 марта 2024, 16:18

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Зарядка с легендой тяжелой атлетики Михаилом Кокляевым пройдет в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Зарядка с восьмикратным России по тяжёлой атлетике Михаилом Кокляевым пройдет в рамках Всероссийской акции «Марафон зарядок».

«Зарядка пройдет на стадионе «Красное знамя», где состоится спортивная масленица, в рамках которой и будет дан старт марафону. Откроет мероприятие и проведет мастер-класс для участников Михаил Кокляев. После чего спортивный праздник продолжится массовой пробежкой. Участники будут стартовать от раменского бегового клуба. На забег смогут выйти любители спорта всех возрастов», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что также для всех желающих будут работать мастер-классы, а также проводится различные соревнования и игры. Начало мероприятия 17 марта в 10:00.

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Подмосковные хоккеистки победили на всероссийских соревнованиях
12 марта 2024, 16:04

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная команда Московской области одержали шесть побед в шести матчах всероссийских соревнований по хоккею среди девушек до 15 лет сезона 2023/2024, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Команда Подмосковья одержала победы над соперницами из Петербурга со счётом 16:0, Вологодской области со счётом 11:1, из Свердловской области со счётом 9:1, из Челябинской области со счётом 7:2 и Нижегородской области со счётом 5:1. В заключительном матче представительницы Московской области встретились со столичной сборной и выиграли у них со счётом 5:3». — говорится в сообщении.
В результате по итогам трёх этапов соревнований подмосковные хоккеистки набрали 20 баллов в общекомандном зачёте, что обеспечило им первое место.

Соревнования проводились в Нижегородской области со 2 по 12 марта.

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Тарасова рассказала, как в организме Валиевой мог оказаться допинг
Тарасова о допинге у Валиевой: Таблетку может дать только тренер
12 марта 2024, 15:05

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что ответственность за обнаружение допинга у фигуристки Камилы Валиевой несет тренер. Об этом она рассказала в программе «Жизнь и судьба» на телеканале «Россия-1».
«Эту таблетку может дать только тренер. По-другому не может быть. Ну как дети могут взять у доктора такую таблетку?» — утверждает тренер.
Она отметила, что ни без участия наставника в спорте ничего не делается.

29 января CAS признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал фигуристку. Срок отстранения начал действовать с 25 декабря 2021 года. Помимо этого, спортсменка не может тренироваться на государственных катках.

Ранее сообщалось, что верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию российской фигуристки Валиевой.

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В Звёздном городке в апреле пройдет «Гагаринский забег»
12 марта 2024, 13:08

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Звёздном городке состоится «Гагаринский забег» к 90-летию великого космонавта. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Забег пройдет 21 апреля 2024 года в 54 раз. Подать заявку на участие можно до 15 марта на официальном сайте мероприятия.

«Для всех желающих — это редкая возможность посетить закрытый город, где живут космонавты. Маршрут, подготовленный для любителей бега в этом году, будет пролегать в центральной части Звездного городка. Участники забега смогут ознакомиться с достопримечательностями города с неповторимой космической атмосферой. Всего будет пять дистанций на выбор», — отметили в министерстве.

Кроме этого, всех участников ждут праздничная фан-зона с тематическими локациями и концертная программа. Также все спортсмены получат стартовые пакеты перед началом мероприятия.

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