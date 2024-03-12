В Красногорске прошли соревнования на Кубок округа по самбо

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Кубок городского округа Красногорск по самбо среди юношей разыграли в СОК «Опалиха». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
В соревнованиях приняли участие свыше 350 спортсменов в возрасте 8-14 лет из Москвы и Московской области.
Стоит отметить, что по итогам турнира первое место в весе 50 кг занял Самадов Артём, второе в категории 55 кг - Тихонов Олег и третье место в вестовой категории 50 кг - Козлов Тимофей.
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«Ребята боролись в различных весовых категориях, стремясь завоевать право представлять свой округ на областных состязаниях. Соревнования состоялись по инициативе Главы городского округа Красногорск Дмитрия Владимировича Волкова. По итогам схваток определились три спортсмена, которые представят Красногорск на Первенстве Московской области», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева