Спортсмены из Подмосковья стали победителями всероссийских соревнований по брейкингу

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
По итогам турнира представители Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали.
«Победу в номинации «мужчины 19+» одержал Александр Бакарджиев. В этой же номинации среди женщин Вероника Никишина разделила третью ступень пьедестала вместе Маргаритой Артемьевой из Санкт-Петербурга», — поделились в министерстве.
Стоит отметить, что в возрасте 16-18 лет Мирослав Чернов стал обладателем золота, а Вероника Никишкина - бронзу. кроме этого, следующий этап соревнований пройдет 11 и 12 мая в Пскове.
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