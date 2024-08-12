Баскетболистки клуба Khimki Power стали вице-чемпионками международного турнира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Женская команда Khimki Power заняла второе место в Гранд-финале Winline лиги по баскетболу 3х3. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В стартовом матче подопечные Олеси Абрамовской проиграли, но затем одержали две важные победы и пробились в полуфинал. В борьбе за выход в финал турнира Khimki Power противостояли четырёхкратным чемпионкам России – команде «ЦОП-Петербург». Химчанки взяли верх, завершив встречу со счётом 13:12.
По результатам Гранд-финала девушки из Khimki Power также получили награду «Открытие сезона», а гендиректор подмосковного Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова была названа «Менеджером сезона».
Мужская команда Khimki Power заняла на турнире пятое место
Гранд-финал Winline Лиги 3х3 проходил 9-11 августа в Екатеринбурге. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национпроекта «Демография».
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«В главном противостоянии международного турнира подмосковные спортсменки сошлись со второй по силе российской командой – «Самарой», однако уступили с разницей всего в одно очко – 18:19. Таким образом, команда из Московской области завоевала серебряные награды», – рассказали в министерстве.
По результатам Гранд-финала девушки из Khimki Power также получили награду «Открытие сезона», а гендиректор подмосковного Центра спортивной подготовки №5 Татьяна Аратова была названа «Менеджером сезона».
Мужская команда Khimki Power заняла на турнире пятое место
Гранд-финал Winline Лиги 3х3 проходил 9-11 августа в Екатеринбурге. Турнир был организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» национпроекта «Демография».
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Лора Луганская