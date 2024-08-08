Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представитель Московской области Андрей Гросул выиграл золотую медаль на чемпионате мира по восточным боевым единоборствам, организованном во Вьетнаме, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль Андрей Гросул завоевал в дисциплине «вьет во дао». Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории более 90 килограммов», — отмечается в сообщении.Всего российская команда завоевала на этих соревнованиях завоевала 12 медалей, из них четыре — высшего достоинства, три серебряные и пять бронзовых. Такой результат позволили российской сборной выйти на второе место в общекомандном зачёте чемпионата. Первое место досталось команде Вьетнама, а замкнула тройку лидеров сборная Франции.
Чемпионат мира по восточным боевым единоборствам проводился в городе Хошимин с 31 июля по 7 августа.
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