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Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам

08 августа 2024, 17:58
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Представитель Московской области Андрей Гросул выиграл золотую медаль на чемпионате мира по восточным боевым единоборствам, организованном во Вьетнаме, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль Андрей Гросул завоевал в дисциплине «вьет во дао». Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории более 90 килограммов», — отмечается в сообщении.
Всего российская команда завоевала на этих соревнованиях завоевала 12 медалей, из них четыре — высшего достоинства, три серебряные и пять бронзовых. Такой результат позволили российской сборной выйти на второе место в общекомандном зачёте чемпионата. Первое место досталось команде Вьетнама, а замкнула тройку лидеров сборная Франции.



Чемпионат мира по восточным боевым единоборствам проводился в городе Хошимин с 31 июля по 7 августа.

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#московская область
#подмосковье
Студент из Луховиц завоевал медаль турнира по армрестлингу
08 августа 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Дэнис Демидов, обучающийся в Луховицком авиационном техникуме, занял третье место на Третьем открытом турнире по армрестлингу, который проводился в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В турнире приняли участие свыше ста человек из различных городов Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Рязани и Твери. По итогам соревнований Дэнис Демидов поднялся на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Турнир проводился на уличной сцене луховицкого дома культуры «Старт». Почётными гостями спортивного мероприятия стали многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков и заслуженный мастер спорта России по армрестлингу Расул Чотчаев.

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#медаль
#луховицы
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В Подмосковье в День физкультурника проведут более 300 спортивных мероприятий
08 августа 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 300 спортивно-массовых мероприятий будет организовано на территории Московской области в День физкультурника, который отмечается 10 августа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По всему Подмосковью пройдут праздники и фестивали, спартакиады и соревнования по различным дисциплинам, показательные выступления, открытые тренировки, весёлые старты мастер-классы и многое другое», — говорится в сообщении.
Ожидается, что всего в областном празднике спорта примут участие свыше 50 тысяч человек. Самые масштабные мероприятия намечены в Наро-Фоминском городском округе, Зарайске, Чехове, Мытищах и Балашихе.

В министерстве отметили, что спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут в соответствии с целями федерльной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#день физкультурнира
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#мероприятия
#минспорта мо
#московская область
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Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить фразу из-за признаков пропаганды
Украинскую каноистку Рыбачок на Играх заставили закрасить часть надписи на лодке
08 августа 2024, 08:47

Фото: iStock/Damien VERRIER

Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок на Олимпиаде заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian». Об этом пишет «Страна».
Уточняется, что в данной надписи увидели «признаки пропаганды». Сама спортсменка не согласилась с этим.

По ее словам, МОК запрещает размещать политические лозунги, однако ее надпись указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. Она добавила, что это крайне важно.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#сотрудники
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Отобранные у российских фигуристов золотые медали вручили американцам
МОК в Париже вручил фигуристам сборных США и Японии медали Олимпиады-2022
07 августа 2024, 19:41

Фото: iStock/BrianAJackson

Международный олимпийский комитет провел в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония состоялась в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американской сборной были вручены золотые медали, японцам — серебряные.

Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, однако их не пригласили на торжественное мероприятие. В МОК, комментируя отсутствие российских спортсменов, сообщили, что не пригласили их из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#спорт
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Кержаков: «Зенит» сейчас на ходу
07 августа 2024, 19:06

Фото: iStock/TuiPhotoengineer

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона.
«Мы сейчас на ходу. Много забиваем, потому что исполнительское мастерство игроков «Зенита» высокое. Новички здорово влились в команду, себя проявляют. Макс Глушенков, сами видите, как играет. С первых тренировок было понятно, что он футболист высокого класса игрок. Матчи это подтвердили. Он не выпадает, хорошо заполняет зоны в центре поля, чувствует партнеров», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кержаков.

Он отметил, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне.

По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.

Ранее бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин отнёс к главным достоинствам «Зенита» в этом сезоне быстроту и мотивацию игроков.

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Новиков назвал лучшего тренера ЦСКА в российской истории
07 августа 2024, 18:55

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории.
Также Новиков поздравил его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!

«Хочу пожелать здоровья, это самое главное в жизни человека! Как оценю вклад Газзаева в историю ЦСКА? Его работа была крайне продуктивной! Он смог победить не только в чемпионате России, но и в Кубке УЕФА. Могу ли я назвать его лучшим тренером в истории клуба? На данный момент Газзаев является лучшим тренером ЦСКА в российской истории», – поделился в беседе с «РБ Спорт» Новиков.

По его мнению, чтобы повторить успех тренера, нам необходимо вернуться в еврокубки.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович заявлял, что частые замены футболистов команды в перерыве помогают в трудных ситуациях.

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#спорт
#тренер
#работа
#футбол
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Стало известно, с кем хочет расстаться «Спартак»
«Спартак» планирует найти замену Медине
07 августа 2024, 18:45

Фото: iStock/Алексей Филиппов

«Спартак» ищет варианты для продажи парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Также клуб планирует освободить легионерские места в заявке на сезон за счёт футболистов Кристофера Мартинса и Шамара Николсона. Как пишет Metaratings.ru, «Спартак» намерен приобрести левого защитника и опорного полузащитника. При этом отмечается, что на каждой позиции планируется найти двух примерно равнозначных футболистов.

Напомним, сейчас «Спартак» сейчас занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее бывший тренер «Спартака» Мирослав Ромащенко похвалил игру аргентинского футболиста Эсекьеля Барко, отметив, что он стал буквально ключевым приобретением команды.

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#матч
#спартак
#рпл
#футбол
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Сборная Подмосковья по хоккею на траве победила на Спартакиаде учащихся
07 августа 2024, 15:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль XII летней Спартакиады учащихся по хоккею на траве среди юношей 15-16 лет завоевала сборная команда Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Финальный матч подмосковная сборная провела с командой из Москвы. По ходу встречи представители Московской области проигрывали со счётом 0:1, однако в итоге сумели отыграться и завершили матч со счётом 2:1 в свою пользу. Таким образом Подмосковью досталось золото, а Москве — серебро», — говорится в сообщении.
Третье место на турнире заняла сборная Татарстана.

В облётном министерстве также отметили, что подмосковного спортсмена Константина Седых признали лучшим игроком соревнований.

Финал Спартакиады проводилась в городе Крымск Краснодарского края с 30 июля по 7 августа, участие в турнире приняли десять команд.

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#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
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Аминева раскрыла, чем её задели успехи Хелиф на ОИ-2024 в Париже
Аминева: Такие, как Хелиф, не должны выступать наравне с другими девушками
07 августа 2024, 15:13

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российская боксёрша Азалия Аминева высказала мнение о том, что такие спортсменки, как Иман Хелиф и Линь Юйтин, не должны выступать наравне с другими девушками на международных соревнованиях, в частности на Олимпиаде в Париже.
«Такие спортсменки, как Иман, не должны выступать наравне с другими девушками. Мировому спорту пора брать пример с IBA, где ей запретили участвовать в женских соревнованиях. Была удивлена, когда увидела её в сетке Олимпиады», — прокомментировала в беседе с RT Аминева.

А трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил Михайна Лопеса с победой на Олимпийских играх в Париже.

«Мои поздравления Михайну Лопесу. Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик. Задал ориентиры», – отметил в беседе с MMA.Metaratings.ru Карелин.

Ранее сообщалось, что провалившая гендерный тест боксёрша из Алжира Иман Хелиф вышла в финал Олимпийских игр-2024 в весовой категории до 66 килограммов.

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