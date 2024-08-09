Нагорный и Смертин проведут разминку перед «Ночным забегом со звёздами»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин проведут для желающих разминку в стартовом городке «Ночного забега со звёздами». Они также выйдут на дистанцию вместе с бегунами, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Масштабное спортивное событие состоится 17 августа на площади у Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина в Королёве. В стартово-финишном городке для гостей и участников будет открыта информационная зона. Болельщики смогут нарисовать неоновыми фломастерами плакаты для поддержки своего бегуна на трассе и встречи его на финише. Также на площади можно будет сделать яркий снимок в двух фотозонах», – рассказали в министерстве.Ведущим станет спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Регистрация на дистанцию 500 м состоится 17 августа в стартовом городке. На мероприятия будет организован детский забег без хронометража. Лимит участников на детский забег – 150 человек.
«Ночной забег со звёздами» стартует 17 августа в 17 часов в Королёве на площади Центрального дворца культуры им. М.И. Калинина.
В Минспорта добавили, что забег организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская