Нагорный и Смертин проведут разминку перед «Ночным забегом со звёздами»

Олимпийский чемпион по гимнастике Никита Нагорный и бывший капитан сборной России по футболу Алексей Смертин проведут для желающих разминку в стартовом городке «Ночного забега со звёздами». Они также выйдут на дистанцию вместе с бегунами, сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.