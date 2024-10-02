Фигурист Энберт объяснил решение суда отклонить апелляцию Валиевой

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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт заявил, что решение Швейцарского верховного суда отклонить апелляцию российской фигуристки Камилы Валиевой на вердикт Спортивного арбитражного суда является ожидаемым, поскольку на Западе есть общий негласный недопуск российских спортсменов к соревнованиям.
«Наверное, никто не ждал, что что-то изменится. Есть общая ситуация недопуска российских спортсменов, и все последние решения в их отношении не оставляют оптимизма. Дело Валиевой идёт в череде негативных решений для наших спортсменов. Негатива ожидаешь больше, чем позитива. Хочется, чтобы это изменилось, и все вопросы решались положительно для российских спортсменов, чтобы мы видели их на всех возможных турнирах», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Энберт.
Ранее призёр Олимпийских игр и хореограф Илья Авербух заявил, что в России падает интерес к фигурному катанию во многом из-за отсутствия международных соревнований.
Не согласилась с таким мнением заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, заявив, что фигурное катание и сегодня остаётся одним из любимых видов спорта россиян.
«Старые у нас чемпионы или новые — это не имеет значения и отношения к популярности фигурного катания в стране. Чемпионы и замечательные фигуристы у нас есть. Илюше Авербуху не надо огорчаться и говорить, что интерес к фигурному катанию падает. На его спектаклях и ледовых шоу всегда аншлаг. Фигурное катание по-прежнему очень любят в России, это один из самых популярных видов», — прокомментировала в беседе с Metaratings.ru Тарасова.
При этом она напомнила, что фигурное катание вместе с тем является очень сложным спортом, которым начинают заниматься с самых ранних лет.
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