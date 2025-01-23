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Баскетбольный клуб «Химки» прошёл в «Финал четырёх» Кубка России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над БК «Парма» в двух встречах и прошёл в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — прокомментировал победу главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

В первой встрече «Химки» потерпели поражение с отставанием в 12 очков. Для перехода в следующий раунд турнира Кубка БК «Химки» нужно было одержать победу с разницей более чем в 12 очков. Отметим, что «Парма» выступает в дивизионе выше — в Единой лиге ВТБ, и считалась фаворитом в этом противостоянии.



В начале встречи соперники боролись на равных, но к большому перерыву команда Андрея Мальцева вышла вперёд со счётом 42:41. В третьей четверти «Химки» добились преимущества в 6 очков (56:50), но этого оказалось недостаточно для победы.

В четвёртом периоде «Химки» продемонстрировали упорство и к концу последней десятиминутки увеличили своё преимущество на 12 очков, что привело к переходу матча в дополнительное время. Овертайм закончился уверенной победой «Химок» со счётом 94:75. Благодаря этому подопечные Андрея Мальцева прошли в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу.

Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев, набравший 22 очка.

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Волейбольная сборная из Московской области стала финалистом первенства России
23 января 2025, 09:18

Фото: istockphoto / razihusin

Сборная Московской области по волейболу успешно прошла в финальную часть национального первенства среди девушек до 16 лет, как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На стадии полуфинала команда Игоря Карпова выиграла пять матчей. Волейболистки из Подмосковья были сильнее соперниц из Калужской (3:1), Воронежской (3:0), Ивановской (3:1) и Тамбовской (3:0) областей, а также спортсменок из Москвы (3:1).

Также следует отметить, что вместе со сборной Московской области путёвку в финальную стадию национального первенства получила команда Ивановской области.

Полуфинальные соревнования первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошли в Обнинске с 17 по 21 января. Финальный этап турнира состоится в марте 2025 года, что соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

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Подмосковные теннисистки Шнайдер и Андреева вышли полуфинал Australian Open
22 января 2025, 17:11

Мирра Андреева и Диана Шнайдер (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Спортсменки из Московской области Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли полуфинал Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В матче за выход в полуфинал представительницы Подмосковья встретились с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания). Игра завершилась со счётом 6:3, 6:0 в пользу дуэта Шнайдер/Андреева. Продолжительность матча составила 1 час 7 минут, победительницы реализовали четыре и двенадцать брейк-пойнтов», — говорится в сообщении.
В полуфинале подмосковные теннисистки сыграют против Катержины Синяковой из Чехии и Тэйлор Таунсенд из США.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема.

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Готовность реконструкции стадиона «Торпедо» в Люберцах достигла 50%
22 января 2025, 16:56

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Стадион «Торпедо» в Люберцах реконструируют в рамках федеральной программы «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья», в настоящее время на объекте выполнено 50% работ, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
«В настоящее время на объекте устанавливают ограждения, монтируют инженерные сети и тепловые пункты, проводят отделочные и фасадные работы. Сформированы функциональные зоны стадиона — зона спорта, зона отдыха, зона парковки и зона застройки», — говорится в сообщении.
Трибуна обновлённого стадиона займёт 2,2 тыс. квадратных метров, она сможет принять 1588 зрителей. Кроме того, на объекте ведётся строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом.

Реконструкция стадиона началась в августе 2023 года, завершить все работы планируется к третьему кварталу текущего года.

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#люберцы
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Детский турнир по быстрым шахматам собрал в Ступине более 30 участников
22 января 2025, 15:47

Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Более 30 юных спортсменов приняли участие в турнире по быстрым шахматам «Крещенский рапид», который прошёл в Ступине. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Помимо Ступина, участники представляли Зарайск, Озёры и Каширу.
«Юные спортсмены не обладают достаточной усидчивостью для игры в классические шахматы с контролем больше часа каждому игроку на партию. Семь туров длились больше трёх часов, но для ребят в пылу борьбы время пролетело быстро. Они не почувствовали усталость к концу турнира», – рассказал организатор соревнований Владимир Россихин.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Ступино

Контроль времени на турнире был 10 минут каждому игроку на партию плюс 5 секунд – на каждый ход. Это, по словам Россихина, максимально отвечает возможностям юных спортсменов, которые пока не могут играть быстро, как в блице.

Итоги подводились по трём группам. В старшей и младшей группах первенствовали представители ступинской спортшколы «Ока» Максим Петров и Ярослав Жаворонков. В средней первое место заняла Варвара Дергачёва из спортивной школы Зарайска.

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#московская область
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«Факел» собирается расторгнуть контракт с Селе
22 января 2025, 13:05

Фото: istockphoto/Pixfly

Воронежский ФК «Факел» собирается расторгнуть контракт с полузащитником Табо Селе. Об этом стало известно Metaratings.ru. Футболист, как отмечается, покинет клуб в зимнее трансферное окно.
«Вероятно, это будет оформлено как расторжение контракта по обоюдному согласию сторон, а футболист вернется в ЮАР. Клуб уже ищет замену полузащитнику», — говорится в материале.
Напомним, контракт Селе с «Факелом» подписан до 30 июня 2025 года. Футболист играет за воронежцев с августа 2023 года, на его счету 27 матчей за клуб и одна результативная передача. Рыночная стоимость Селе составляет 350 тысяч евро по оценке портала Transfermarkt.

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«Спартак» ищет нападающего на замену Угальде из-за его возможного ухода
22 января 2025, 13:03

Фото: istockphoto/gorodenkoff

ФК «Спартак» начал активно искать нападающего на замену 22-летнему костариканскому форварду Манфреду Угальде из-за его возможного ухода в летнее трансферное окно. Об этом стало известно Metaratings.ru.
«По нашей информации, «красно-белые» ищут нападающего с перспективой и потенциалом роста, который сможет выходить на поле на замену Угальде, а при возможной продаже костариканца станет основным», — отмечает портал.
Указывается, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович не признает игровые схемы, где на поле находятся два форварда одновременно, потому ищет такого нападающего, который не будет возмущаться из-за роли запасного на некоторое время.

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#тренер
#портал
#спартак
#рпл
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Копылов: нет человека, способного остановить Махачева
22 января 2025, 13:01

Фото: iStock/maria zheleznova

Российский боец UFC Роман Копылов заявил, что в единоборствах сейчас нет такого человека, который способен остановить Ислама Махачева. По его мнению, дагестанец не будет спешить с переходом в новый вес после своей победы над Ренато Мойкано.
«Сейчас вряд ли кто-то составит ему конкуренцию. Он будет рассматривать вариант со вторым поясом. Вряд ли Ислам будет драться с Мухаммадом. Если Белал останется чемпионом в полусреднем дивизионе, Махачев будет защищать пояс в своем весе. Но пока нет человека, который сможет его остановить», — пояснил Копылов в интервью MMA.Metaratings.ru.
Напомним, чемпион легкого дивизиона Ислам Махачев одолел Ренато Мойкано в первом раунде и тем самым четвертый раз защитил титул в легком дивизионе. В его запасе 27 побед и лишь одно поражение. Сам Махачев не раз заявлял, что хочет взять пояс в полусреднем весе.

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#соревнования
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Барбоза назвал претендентов на чемпионство в РПЛ
22 января 2025, 12:56

Фото: istockphoto/Andreyuu

Футбольный агент Паулу Барбоза назвал главных на чемпионство в этом сезоне Российской Премьер-лиги. По его мнению, за титул будут бороться «Зенит», «Спартак» и «Краснодар».
«Мне кажется, и «Спартак», и «Краснодар» наравне поборются с «Зенитом» за трофей. Все зависит от того, кто будет более стабильным на протяжении всей второй части сезона. Наверное, мелкие детали будут играть определяющую роль», — поделился агент в беседе с «РБ Спорт».
Напомним, на зимнюю паузу «Зенит» ушел, занимая второе место с 39 баллами в запасе, «Краснодар» — первое с 39 очками, «Спартак» — третье с 37 баллами.

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#краснодар
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Назван главный фаворит РПЛ
Деменко назвал «Зенит» главным фаворитом РПЛ после трансфера Энрике
22 января 2025, 12:54

Фото: iStock/FotografieLink

ФК «Зенит» стал главным фаворитом Российской Премьер-лиги после того, как к клубу присоединился бразилец Луис Энрике. Об этом заявил бывший полузащитник «сине-бело-голубых» Максим Деменко.
По его мнению, навязать «Зениту» борьбу за чемпионство смогут «Спартак» и «Краснодар».
«Зенит» после трансфера Луиса Энрике стал главным фаворитом РПЛ. Но «Краснодар» и «Спартак» однозначно навяжут петербуржцам борьбу за чемпионство. Будем честны, никто не ожидал от красно-белых такой игры в конце 2024 года. Думаю, что еще достаточно времени впереди, чтобы все в турнирной таблице поменялось», — поделился спортсмен в беседе с «РБ Спорт».
Деменко подчеркнул, что нельзя сказать, что бразильский футболист сможет полностью изменить положение сил в российском футболе, хоть и является бесспорно хорошим игроком.

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