Баскетбольный клуб «Химки» прошёл в «Финал четырёх» Кубка России

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над БК «Парма» в двух встречах и прошёл в «Финал четырёх» Кубка России, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«Хочу поздравить команду и весь с клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верил и всегда поддерживает», — прокомментировал победу главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.
В первой встрече «Химки» потерпели поражение с отставанием в 12 очков. Для перехода в следующий раунд турнира Кубка БК «Химки» нужно было одержать победу с разницей более чем в 12 очков. Отметим, что «Парма» выступает в дивизионе выше — в Единой лиге ВТБ, и считалась фаворитом в этом противостоянии.
В начале встречи соперники боролись на равных, но к большому перерыву команда Андрея Мальцева вышла вперёд со счётом 42:41. В третьей четверти «Химки» добились преимущества в 6 очков (56:50), но этого оказалось недостаточно для победы.
В четвёртом периоде «Химки» продемонстрировали упорство и к концу последней десятиминутки увеличили своё преимущество на 12 очков, что привело к переходу матча в дополнительное время. Овертайм закончился уверенной победой «Химок» со счётом 94:75. Благодаря этому подопечные Андрея Мальцева прошли в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу.
Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев, набравший 22 очка.
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В четвёртом периоде «Химки» продемонстрировали упорство и к концу последней десятиминутки увеличили своё преимущество на 12 очков, что привело к переходу матча в дополнительное время. Овертайм закончился уверенной победой «Химок» со счётом 94:75. Благодаря этому подопечные Андрея Мальцева прошли в «Финал четырёх» Кубка России по баскетболу.
Самым результативным игроком в составе подмосковной команды стал Александр Мальцев, набравший 22 очка.
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Дайана Хусинова