Межрегиональный турнир по каратэ собрал в Подмосковье более 500 спортсменов

Фото: пресс-служба Минспорта МО
570 спортсменов из пяти регионов России собрал межрегиональный турнир по каратэ, который провели в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Участниками открытого Новогоднего первенства Детско-юношеской федерации каратэ городского округа Щёлково стали представители Москвы, Владимирской, Московской, Тульской и Ярославской областей. Самое большое количество наград завоевали сборные городских округов Щёлково, Химки, Лобня, Воскресенск, а также москвичи. Турнир проводился в 70 соревновательных категориях», – рассказали в ведомстве.Фото: пресс-служба Минспорта МО
Как отметили в ведомстве, первенство прошло на базе универсального спортивного комплекса «Подмосковье».
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