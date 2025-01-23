Волейбольная сборная из Московской области стала финалистом первенства России

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Сборная Московской области по волейболу успешно прошла в финальную часть национального первенства среди девушек до 16 лет, как сообщает пресс-служба регионального министерства физической культуры и спорта, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На стадии полуфинала команда Игоря Карпова выиграла пять матчей. Волейболистки из Подмосковья были сильнее соперниц из Калужской (3:1), Воронежской (3:0), Ивановской (3:1) и Тамбовской (3:0) областей, а также спортсменок из Москвы (3:1).
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Также следует отметить, что вместе со сборной Московской области путёвку в финальную стадию национального первенства получила команда Ивановской области.
Полуфинальные соревнования первенства России по волейболу среди девушек до 16 лет прошли в Обнинске с 17 по 21 января. Финальный этап турнира состоится в марте 2025 года, что соответствует целям государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области
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Дайана Хусинова