Команда «Заречье-Одинцово» взяла серебро Кубка России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Серебряную медаль завоевали спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женских команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Под руководством главного тренера Натали Урядовой наши девушки завоевали серебряные медали первого этапа. В финале они сражались, боролись, но немного не хватило. Ждём новых побед в следующих этапах», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.Отмечается, что в финальной игре команда «Заречье-Одинцово» в составе Дарьи Павловой, Анастасии Петровой, Анастасии Барсук и Полины Цыгановой встретилась волейболистками «Динамо-Татарстан». Матч завершился со счётом 1:2 (14:16, 15:9, 8:15) в пользу спортсменок из Татарстана.
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