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Команда «Заречье-Одинцово» взяла серебро Кубка России по волейболу на снегу

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Серебряную медаль завоевали спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» на этапе Кубка России по волейболу на снегу среди женских команд, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.


«Под руководством главного тренера Натали Урядовой наши девушки завоевали серебряные медали первого этапа. В финале они сражались, боролись, но немного не хватило. Ждём новых побед в следующих этапах», — сказал депутат Госдумы РФ Сергей Колунов.
Отмечается, что в финальной игре команда «Заречье-Одинцово» в составе Дарьи Павловой, Анастасии Петровой, Анастасии Барсук и Полины Цыгановой встретилась волейболистками «Динамо-Татарстан». Матч завершился со счётом 1:2 (14:16, 15:9, 8:15) в пользу спортсменок из Татарстана.

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Подмосковные фехтовальщицы взяли ещё одно золото первенства России
20 января 2025, 16:13

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золотую медаль завоевала команда рапиристок из Московской области в финальный день первенства России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года, всего на этом турнире представители Подмосковья получили восемь наград разного достоинства, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Сборная «Московская область — 1», в составе которой выступали Стефания Часовникова, Ирина Зорина, Айла Мамедова и Милана Левчук, заняла первое место в командных соревнованиях рапиристок. На вторую и третью ступени пьедестала почёта поднялись команды, представляющие Курскую область», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

В министерстве отметили, что всего на первенстве России по фехтованию среди юниоров и юниорок до 21 года представители Московской области завоевали две золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали. Соревнования проводились в Оре с 11 по 20 января.

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#первенство
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Теннисистки из Подмосковья вышли в четвертьфинал Australian Open
20 января 2025, 15:57

Диана Шнайдер и Мирра Андреева (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер их Московской области вышли в одну четвёртую финала Открытого чемпионата Австралии в парном разряде среди женщин, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«В одной восьмой финала подмосковные спортсменки одержали победу над представительницами Австралии Оливией Гадеки и Кимберли Биррелл. Матч продолжался один час и шесть минут и закончился со счётом 6:3, 6:2 в пользу Дианы Шнейдер и Мирры Андреевой. На их счету два эйса, четыре реализованных брейк-пойнтов из шести и ни одной двойной ошибки», — говорится в сообщении.
В четвертьфинале подмосковные теннисистки встретятся с парой Камилла Рахимова (Россия) и Сара Соррибес-Тормо (Испания).

Открытый чемпионат Австралии по теннису является первым в сезоне турниром Большого шлема.

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#австралия
#минспорта мо
#московская область
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Подмосковные самбисты завоевали три медали на юниорском первенстве России
20 января 2025, 14:36

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Московской области на первенстве России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Одну из золотых медалей завоевал представитель округа Королёв Степан Солдатенков, выступающий в весовой категории более 98 килограммов. Втрое золото взял Александр Плеханов из округа Подольск, соревнующийся в весовой категории до 58 килограммов», — говорится в сообщении.
А на треть ю ступень пьедестала почёта поднялась королёвская самбистка Эвелина Петрова в весовой категории до 54 килограммов.

В областном Минспорта отметили, что первенство России по самбо среди юниоров и юниорок до 24 лет проводилось 14-17 января в Суздале.

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#медали
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#московская область
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«Русский Халк» из Люберец побил рекорд мира по числу показательных выступлений
20 января 2025, 13:19

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Люберчанин Сергей Агаджанян, известный как «Русский Халк», установил рекорд мира по количеству официальных показательных выступлений подряд. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира провёл 10 выступлений за 15 дней в «Тимирязев Центре». Выступления прошли с 3 по 17 января на сцене «Земли спорта» – интерактивной выставки «Город профессий АПК «Я в Агро», организованной Минсельхозом России.
«Во время программы Агаджанян надувал до разрыва грелки, ломал стальные стержни, скручивал походные миски и сковородки. Это стало одним из этапов подготовки Сергея к мировому рекорду по сценическому экстриму, который он планирует установить весной в честь 80-летия Великой Победы», – рассказали в администрации.
После шоу спортсмен ответил на вопросы посетителей выставки.

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#люберцы
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Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» выиграл второй матч в сезоне у московского «Динамо»
20 января 2025, 11:05

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Волейбольный клуб «Заречье-Одинцово» одержал победу над московским «Динамо» в рамках девятнадцатого тура чемпионата России среди женских команд Суперлиги, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
«В непростой борьбе на домашней арене одержана победа со счетом 3:1. Поздравляю, так держать!» — отметил министр физической культуры и спорта региона Дмитрий Абаренов.
Матч состоялся в Одинцово и завершился победой хозяев со счётом 3:1 (25:23, 19:25, 25:19, 26:24). В настоящее время команда «Заречье-Одинцово», имея 13 побед и 6 поражений, занимает четвёртое место в турнирной таблице женской Суперлиги по волейболу.

«Второй раз за сезон мы встречаемся с чемпионками России сезона 2022/23, и второй раз доказываем, что мы — сильнее», — прокомментировал депутат Государственной думы РФ Сергей Колунов.

До конца женского чемпионата России по волейболу осталось провести семь игр. Подмосковный клуб «Заречье-Одинцово» проведёт ближайший матч 23 января в Санкт-Петербурге против команды «Ленинградка».

Суперлига по волейболу проходит в рамках государственной программы развития физической культуры и спорта.

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#одинцово
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#подмосковье
#волейбол
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Первый в году матч «Легенд хоккея» собрал в Подольске рекордное число болельщиков
20 января 2025, 10:32

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первый в году матч команды «Легенды хоккея» в Подмосковье объединил более 6 тыс. болельщиков, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области. Прославленные спортсмены сыграли с любительской сборной жителей Подольска.
«Мы выкатились на лёд, а нас встретил полный стадион болельщиков, все места заняты. Что может радовать больше, чем такая атмосфера на арене? Хочется поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьёва за этот проект. Он позволяет нам всем объединиться в это непростое время, почувствовать надёжное плечо друга. Для всех нас это большой праздник», – поделился капитан «Легенд хоккея», двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Игра состоялась в рамках четвёртого зимнего сезона проекта губернатора Московской области «Выходи во двор». По традиции матчи проходят в хоккейных коробках под открытым небом, но из-за погодных условий игру в Подольске провели в ледовом дворце «Витязь». Это позволило достичь рекорда посещаемости за всё время существования проекта.
«6 тыс. зрителей стали свидетелями яркого и эмоционального матча наших легенд с жителями Подмосковья на арене «Витязь» в Подольске. Спасибо хоккеистам, артистам и всем болельщикам за настоящий праздник хоккея», – сказал министр спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.
Основное время противостояния завершилось со счётом 4:4. Сборной подольчан удалось забросить шайбу благодаря стремительному натиску после замены вратаря на полевого игрока. В серии послематчевых буллитов хозяева площадки оказались сильнее мэтров хоккея, реализовав две попытки – 2:0.

Вместе с Фетисовым на лёд арены «Витязь» вышли такие прославленные хоккеисты, как Валерий Каменский, Алексей Касатонов, Вячеслав Буцаев, Александр Гуськов, Андрей Коваленко, а также двукратные обладатели Кубка Гагарина Сергей Коньков и Рафаэль Батыршин.

К игрокам присоединились артисты театра и кино Иван Мулин, Тимур Ефременков, а также солист группы «Иванушки» Кирилл Андреев.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Жаль, что проиграли, но соперники были великолепны. Когда я рос, такого не было. Мы сами каждую зиму заливали хоккейную площадку в обычном дворе. А ведь чемпионы выходят именно из дворов», – рассказал Андреев.
Руководил игрой звёздных хоккеистов двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев. А телеведущая Наталья Кларк заняла место на тренерском мостике команды жителей.

В состав сборной Подольска вошли глава округа Григорий Артамонов, ветераны и воспитанники местной школы хоккея, военнослужащие, участники СВО. Комментировал матч спортивный журналист, депутат Мособлдумы Олег Жолобов.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Перед началом гала-матча Коньков и Батыршин провели мастер-класс для юных хоккеистов городского округа, в ходе которого поделились секретами хоккейного мастерства.

По данным министерства, с момента старта проекта «Выходи во двор» команда «Легенды хоккея» провела более 30 матчей с любительскими коллективами из различных городских округов Подмосковья. Игры суммарно собрали более 50 тыс. болельщиков.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Подмосковная команда победила на чемпионате России по фоновой ходьбе
20 января 2025, 10:01

Фото: пресс-служба администрации г.о. Коломна

Победу на чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий — 2024» в категории «Северная ходьба» одержала команда Коломенского завода, сообщает пресс-служба администрации городского округа Коломна.
«Чемпионат проводился в течение месяца. Победитель определялся по рейтингу, который рассчитывался как сумма среднеарифметического количества шагов всех участников команды за день соревнований. При этом в зачет шло не больше 25 тысяч шагов в день», — говорится в сообщении.
В команде Коломенского завода состояло 17 человек, в среднем каждый из них сделал 659 652 шага.

Всего в чемпионате приняли участи 3 тысяч команд из 80 российских регионов. Все вместе они сделали более 50 млрд шагов, что составляет свыше 38 млн километров.

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Спортсменка из Подмосковья выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу
20 января 2025, 09:43

Фото: Министерство физической культуры и спорта Московской области

Горнолыжница из Московской области Анастасия Илюхина выиграла две золотые медали на этапах Кубка России по фристайлу, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
На соревнованиях среди женщин в дисциплине «парный могул» спортсменка из Подмосковья заняла первое место. Серебряную и бронзовую медали получили представительницы Пермского края.

В турнире принимали участие 36 спортсменов: из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Московской, Томской областей, Пермского и Красноярского краёв.

С 14 по 19 января 2025 года на территории СТК «Горный воздух» в городе Южно-Сахалинск (Сахалинская область) прошли этапы Кубка России по фристайлу в дисциплинах «могул» и «парный могул». Мероприятие было организовано в рамках реализации государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

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Перед инаугурацией Трамп назвал хоккеиста Овечкина великим игроком
20 января 2025, 05:29

Фото: iStock/vchal

В своей речи перед сторонниками в Вашингтоне избранный президент США Дональд Трамп назвал российского хоккеиста Александра Овечкина великим игроком. Об этом пишут РИА Новости.
«Я бы хотел поблагодарить владельцев этой арены… Их команда сейчас в отличном положении, и Овечкин отличный игрок, правда», — заявил Трамп.

В частности президент хвалил арену Capital One Arena, являющейся домашней для команды Washington Capitals, за которую выступает Овечкин. Митинг сторонников Трампа проводился как раз в данном спортивно-развлекательном комплексе.

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