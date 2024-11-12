Баскетбольный клуб Khimki Power во второй раз выиграл первенство России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Мужская команда Khimki Power завоевала золото первенства России по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 24 лет. Коллектив подмосковного Центра спортивной подготовки №5 стал двукратным победителем соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В финале подопечные Даниила Абрамовского одержали уверенную победу со счётом 21:17 над питерским клубом «Зенит-Академия». По итогам турнира подмосковный баскетболист Владимир Соловьёв признан самым ценным игроком. Женская команда из Московской области по итогам соревнований заняла четвёртое место», – отметили в ведомстве.Там добавили, что ранее на первенстве России среди спортсменов до 19 лет мужская команда Khimki Power стала серебряным призёром.
Первенства России по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 23 и до 18 лет проходили в Санкт-Петербурге. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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