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Баскетбольный клуб Khimki Power во второй раз выиграл первенство России

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Мужская команда Khimki Power завоевала золото первенства России по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 24 лет. Коллектив подмосковного Центра спортивной подготовки №5 стал двукратным победителем соревнований, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
«В финале подопечные Даниила Абрамовского одержали уверенную победу со счётом 21:17 над питерским клубом «Зенит-Академия». По итогам турнира подмосковный баскетболист Владимир Соловьёв признан самым ценным игроком. Женская команда из Московской области по итогам соревнований заняла четвёртое место», – отметили в ведомстве.
Там добавили, что ранее на первенстве России среди спортсменов до 19 лет мужская команда Khimki Power стала серебряным призёром.



Первенства России по баскетболу 3х3 среди спортсменов до 23 и до 18 лет проходили в Санкт-Петербурге. Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#баскетбол
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#подмосковье
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#нацпроекты
Подмосковные боксёры завоевали пять медалей клубного чемпионата мира
12 ноября 2024, 16:34

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и три серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первом клубном чемпионате мира по боксу в Бразилии, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялись Алексей Семыкин из Электростали и Константин Опольский из Ногинска. А вторые места заняли Михаил Усов из Подольска, Юрий Двали из Балашихи и Володя Мнацаканяна из Ногинска», — говорится в сообщении.
Всего сборная России, в составе которой выступали подмосковные боксёры, завоевала на турнире 12 медалей: четыре золотые, семь серебряных и одну бронзовую. Такой результат обеспечил россиянам втрое место в общекомандном зачёте.

Первый клубный чемпионат мира по боксу проводился с 5 по 11 ноября в Рио-де-Жанейро.

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ФНС заблокировала банковские счета двух компаний Хабиба Нурмагомедова
12 ноября 2024, 11:16

Хабиб Нурмагомедов (Фото: riamediabank.ru/Антон Денисов)

Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ заблокировала счета двух компаний, принадлежащих бывшему чемпиону UFC в лёгком весе, не потерпевшему ни одного поражения в октагоне, Хабибу Нурмагомедову.
По данным телеграм-канала Mash, речь идёт о «Музее футбольного мяча» и «Фонда развития образования, спорта и социальных инициатив». Источник сообщает, что блокировка счетов произошла из-за ошибок в данных официальной отчётности, неуплаты налогов и сокрытии информации об учредителях в 2021 году.

Ранее из-за различных нарушений налоговая уже закрыла несколько компаний, принадлежавших спортсмену. В частности, фирму Eagle FC, благотворительный фонд имени Нурмагомедова и туристическое ООО «Хикмет тревел». Сам Нурмагомедов в августе этого года закрыл свои личные долги перед ФНС, выплатив 320 миллионов рублей.

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#фнс
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Бобслеисты из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России
12 ноября 2024, 09:18

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали на Кубке России по бобслею представители Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали выиграла подмосковная «четвёрка» в составе Ростислава Гайтюкевича, Александра Ефимова, Алексея Лаптева и Михаила Мордасова. В той же дисциплине серебро получил спортсмен из Подмосковья Данила Курилин, выступавший за «четвёрку» Максима Андрианова из Краснодарского края. А бронзу в этой дисциплине в составе команды из разных регионов завоевали Даниил Кулешов и Алексей Стульнев из Московской области», — говорится в сообщении.
Кроме того, золотые медали взяла подмосковная «двойка» — Ростислав Гайтюкевич и Алексеем Лаптевым. Второе место занял дуэт представителя Подмосковья Алексея Стульнева с москвичом Ильёй Малых.

В женских парных заездах бронзу взяла Анастасия Курышева из Московской области, выступавшая с бобслеисткой из Красноярского края Надеждой Сергеевой. А представительница Подмосковья Анастасия Дудкина завоевала бронзовую награду в дисциплине «монобоб».

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#минспорта мо
#кубок россии
#спортсмены
#московская область
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Колосков заявил о нестабильном футболе «Спартака»
11 ноября 2024, 20:16

Фото: iStock/efks

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков заявил о нестабильном выступлении московского «Спартака».
«Спартак» играет эпизодически. На него то приятно смотреть, то нет. «Спартак» ещё ищет свою игру, он её не нашёл. Иногда на «Спартак» любо-дорого посмотреть. А иногда команда допускает глупейшие ошибки», – прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Колосков.

Он добавил, что другие команды, такие, как «Динамо», «Крылья Советов», «Оренбург», «Локомотив» и «Краснодар», играют в футбол.

Ранее бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров.

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#футбол
#мнение
#спартак
#рпл
#футболист
#спорт
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Мостовой озвучил, кто должен быть в тройке лидеров РПЛ в этом сезоне
Мостовой заявил об обязанности «Спартака» попасть в тройку лидеров РПЛ
11 ноября 2024, 20:09

Фото: iStock/Rafa Jodar

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказал мнение о том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» обязательно должен быть в тройке лидеров.
«Пока особняком идут «Краснодар» и «Зенит», «Спартак» должен быть в тройке по итогам сезона. «Локомотив» после первого круга хорошо держится. Никто не ожидал такого перед началом сезона, учитывая все проблемы с составом», — прокомментировал в беседе с Metaratings.ru Мостовой.

До этого бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал уверенность в том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» займёт шестое место. Он подчеркнул, что «Спартак» перестал противостоять «Зениту», уступив роль основных соперников последнего «Краснодару» и «Динамо».

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#спартак
#рпл
#футбол
#спорт
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Канчельскис спрогнозировал «Спартаку» место в этом сезоне РПЛ
11 ноября 2024, 19:54

Фото: iStock/Anton Vierietin

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказал уверенность в том, что в этом сезоне РПЛ «Спартак» займёт шестое место.
«Спартак» займёт шестое место в этом сезоне. Раньше команда всех обыгрывала, но это время прошло. В ближайшее время чемпионом будет становиться только «Зенит», они обойдут «Спартак» по числу титулов. В российском футболе происходит настоящий бардак. В последнее время «Зениту» противостоят «Краснодар» и «Динамо», а не «Спартак», – отметил в беседе с Metaratings.ru Канчельскис.

Ранее бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что в этом сезоне РПЛ за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит», которые являются наиболее предпочтительными командами турнира.

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#спартак
#рпл
#краснодар
#футболист
#спорт
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Хомуха назвал самые предпочтительные команды в этом сезоне РПЛ
11 ноября 2024, 19:41

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Хомуха заявил, что в этом сезоне РПЛ за титул чемпиона поборются «Краснодар» и «Зенит», которые являются наиболее предпочтительными командами турнира.
«При Николиче нет серьёзных изменений в лучшую сторону в игре ЦСКА по сравнению с командой Федотова. Пока он не оправдывает ожиданий армейских болельщиков. Если в зимнее трансферное окно удастся усилиться, ЦСКА поборется за попадание в призовую тройку. В этом сезоне «Краснодар» бросит вызов «Зениту» в борьбе за чемпионство. Эти две команды выглядят предпочтительнее всех остальных в чемпионате», – прояснил в беседе с Metaratings.ru Хомуха.

А заслуженный тренер России, мастер спорта, ветеран «Зенита» Алексей Стрепетов высказал мнение о том, что сейчас петербургская команда играет не в полную силу.

«Жду от чемпионов более яркого футбола. К сожалению, во многих матчах «Зенит» позволяет соперникам играть на равных, создавать ему проблемы. Это мы увидели и в матче с «Ахматом», в котором петербургская команда допускала много ошибок», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Стрепетов.

Ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков комментировал игру «Зенита» в текущем сезоне РПЛ, заявил, что спортсмены клуба стали заурядными.

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#президент
#мнение
#спортсмены
#рпл
#краснодар
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Назван необходимый «Краснодару» элемент для борьбы за победу в РПЛ
Гладилин заявил о необходимости скамейки «Краснодару»
11 ноября 2024, 19:32

Фото: iStock/Grigorenko

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин заявил, что для борьбы за победу в РПЛ «Краснодару нужна длинная скамейка запасных.
«Краснодару по силам удержать первое место, но им надо усиливаться. У них хорошая обойма игроков, но короткая лавка. Чтобы бороться с «Зенитом» за чемпионство, надо иметь игроков в резерве, чтобы ключевые игроки могли отдохнуть», — пояснил в беседе с Газета.ру Гладилин.

До этого португальский агент Паулу Барбоза прокомментировал решение «Краснодара» продлить контракт с нападающим Джоном Кордобой.

«Продление Кордобы является отличной работой руководства «Краснодара». Он один из лучших нападающих РПЛ, с ним «Краснодар» выглядит реальным претендентом на чемпионство. Спортсмен приносит важные очки для команды. Уверен, что с мотивацией у Кордобы будет всё в порядке», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Барбоза.

Ранее футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» стал главным открытием первого круга Российской премьер-лиги.

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#тренер
#контракт
#рпл
#краснодар
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Билялетдинов озвучил главное открытие РПЛ
Билялетдинов: Главным открытием РПЛ является «Локомотив»
11 ноября 2024, 19:20

Фото: iStock/master1305

Футбольный тренер Ринат Билялетдинов заявил, что московский «Локомотив» стал главным открытием первого круга РПЛ.
«В команду подобрали хороших игроков. Есть единомыслие в игре. В важные моменты футболисты быстро пытаются реализовать моменты. Получается приятная глазу картина. Батраков не случайно сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Сочетание командных и индивидуальных действий подбросило команды на верх турнирной таблицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Билялетдинов.

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказал мнение о том, что и лучшие тренер и игрок первого круга РПЛ также находятся в команде.

«Я бы отметил по итогам первого круга чемпионата России «Локомотив» с его молодым составом. Все перед началом чемпионата рассуждали в таком ключе, что у них ничего не получится. Появилась такая звезда, как Алексей Батраков. Хотелось бы отметить и тренерский штаб, подготовивший такую команду, и руководство «Локомотива», которое не побоялось пойти по такой стратегии», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Булыкин.

Ранее сообщалось, что португалец Томаш Амарал ушёл с должности спортивного директора футбольного клуба «Спартак».

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#спорт
#тренер
#мнение
#рпл
#дмитрий булыкин
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