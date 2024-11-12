Подмосковные боксёры завоевали пять медалей клубного чемпионата мира

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые и три серебряные медали завоевали спортсмены из Московской области на первом клубном чемпионате мира по боксу в Бразилии, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«На высшую ступень пьедестала поднялись Алексей Семыкин из Электростали и Константин Опольский из Ногинска. А вторые места заняли Михаил Усов из Подольска, Юрий Двали из Балашихи и Володя Мнацаканяна из Ногинска», — говорится в сообщении.Всего сборная России, в составе которой выступали подмосковные боксёры, завоевала на турнире 12 медалей: четыре золотые, семь серебряных и одну бронзовую. Такой результат обеспечил россиянам втрое место в общекомандном зачёте.
Первый клубный чемпионат мира по боксу проводился с 5 по 11 ноября в Рио-де-Жанейро.
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