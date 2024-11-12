Бобслеисты из Подмосковья завоевали семь медалей Кубка России

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Две золотые, две серебряные и три бронзовые медали завоевали на Кубке России по бобслею представители Московской области, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
«Золотые медали выиграла подмосковная «четвёрка» в составе Ростислава Гайтюкевича, Александра Ефимова, Алексея Лаптева и Михаила Мордасова. В той же дисциплине серебро получил спортсмен из Подмосковья Данила Курилин, выступавший за «четвёрку» Максима Андрианова из Краснодарского края. А бронзу в этой дисциплине в составе команды из разных регионов завоевали Даниил Кулешов и Алексей Стульнев из Московской области», — говорится в сообщении.Кроме того, золотые медали взяла подмосковная «двойка» — Ростислав Гайтюкевич и Алексеем Лаптевым. Второе место занял дуэт представителя Подмосковья Алексея Стульнева с москвичом Ильёй Малых.
В женских парных заездах бронзу взяла Анастасия Курышева из Московской области, выступавшая с бобслеисткой из Красноярского края Надеждой Сергеевой. А представительница Подмосковья Анастасия Дудкина завоевала бронзовую награду в дисциплине «монобоб».
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