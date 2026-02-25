Батак: «Динамо» необходимо расставить приоритеты на этот сезон

25 февраля 2026, 13:38

Фото: iStock/matimix

Бывший защитник «Динамо» Радослав Батак оценил выступление команды в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги и высказался о перспективах нового главного тренера Ролана Гусева.





По его словам, клуб хотелось бы видеть как можно выше в турнирной таблице, однако шансы на попадание в топ-5 он считает небольшими. При этом в Кубок России команда способна пройти далеко.



5 марта «бело-голубые» сыграют первый полуфинальный матч Пути РПЛ Кубка России против Спартак. Ответная встреча состоится 18 марта. Батак в беседе с Metaratings.ru отметил, что дерби будет интересным, и подчеркнул необходимость выхода в следующую стадию, однако добавил, что клубу важно грамотно расставить приоритеты между чемпионатом и Кубком во второй части сезона.



После 18 туров «Динамо» занимает 10-е место в таблице РПЛ, набрав 21 очко. Весеннюю часть сезона команда начнёт домашним матчем против Крылья Советов 1 марта.

