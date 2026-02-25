Инфантино: беспорядки в Мексике не повлияют на организацию ЧМ по футболу
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что Мексика примет матчи чемпионата мира по футболу в 2026 году, несмотря на беспорядки в стране. Об этом пишет Agence France‑Presse.
В беседе с изданием он выразил спокойствие относительно ситуации. По его словам, «все идет хорошо, все будет фантастически».
Тем временем в Мексике на прошлой неделе произошли серьезные нарушения общественного порядка. Все началось после ликвидации главаря наркокартеля «Новое поколение Халиско» Рубена Осегеры Сервантеса (Эль Менчо). В результате спецоперации по стране фиксировались начались массовые перекрытия автомобильных трасс, поджоги машин и коммерческих предприятий. По словам президента Мексики Клаудии Шейнбаум, к понедельнику ситуацию в сфере общественной безопасности полностью взяли под контроль силы правопорядка.
Чемпионат мира 2026 года пройдет совместно в США, Канаде и Мексике. Это первый турнир с участием 48 сборных. Матч-открытие состоится 11 июня в Мехико.
