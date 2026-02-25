Инфантино: беспорядки в Мексике не повлияют на организацию ЧМ по футболу

25 февраля 2026, 02:33

Фото: iStock/NiseriN

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подтвердил, что Мексика примет матчи чемпионата мира по футболу в 2026 году, несмотря на беспорядки в стране. Об этом пишет Agence France‑Presse.