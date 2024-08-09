Батак озвучил свою основную цель

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Сербский бывший футболист «Динамо» Радослав Батак заявил о том, что его основная цель – возглавить клуб.
«Сейчас я нигде не работаю. Слежу за разными чемпионатами и жду предложений от клубов. Уже пора работать! Конечно, моё сердце и мысли отданы «Динамо» и российскому чемпионату. Моя цель – возглавить «Динамо». Как я доберусь до этой должности? Посмотрим. Сначала надо получить другой шанс», — поделился в беседе с Батак Metaratings.ru.Напомним, Радослав Батак играл за «Динамо» с 2003 по 2005 годы.
Ранее бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак высказал мнение о том, что молодость состава является основной проблемой «Динамо».
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