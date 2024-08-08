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Валерий Царукян сравнил российский футбол с отечественным кино

08 августа 2024, 19:17
Фото: iStock/simpson33

Фото: iStock/simpson33

Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказал мнение о том, что отечественный футбол лучше российского кино.
При этом он рассказал о своих любимых фильмах, в числе которых картина «Легенда номер 17». Спортсмен отметил, что больше ему нравятся советское кино, нежели российское.

«Люблю советские фильмы, «Операция «Ы». Названия российских даже в голову не приходят. Разве что только «Легенда номер 17», это топ-кино. Так что выбор очевиден — наш футбол лучше нашего кино», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Царукян.



Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории. Также Новиков поздравлял его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!

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Жирков: ЦСКА — не конкурент «Зениту»
08 августа 2024, 19:31

Фото: iStock/FotografieLink

Бывший защитник сборной России Юрий Жирков высказал мнение о том, что ЦСКА не дотягивает до уровня конкурента «Зениту».
По его мнению, причина такой ситуации заключается в составе игроков двух команд.

«Мне кажется, в ЦСКА все равно не те игроки собраны, чтобы конкурировать с «Зенитом». Раньше в ЦСКА приходили Карвальо, Жо, Венрблум — игроки сборных. Сейчас вот Круговой хорошее усиление», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Жирков.

Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился, как проходит работа команды в начале сезона. Он отмечал, что тренировочный процесс команды сейчас на довольно высоком уровне. По словам Кержакова, результативность «Зенита» — заслуга тренерского штаба команды.

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Бурлак озвучил основную проблему «Динамо»
08 августа 2024, 19:05

Фото: iStock/master1305

Бывший футболист «Локомотива» и «Крыльев Советов» Тарас Бурлак заявил, что молодость состава является основной проблемой «Динамо».
«Думаю, основная проблема «Динамо» — это как раз молодость состава. Пока команда показывает интересный атакующий футбол, но на дистанции опыта может не хватить. Легионеры, которые сейчас вернутся в команду, должны добавить стабильности. Начали задорно, но в какой-то момент этот задор может пропасть. Однако я думаю, что у «Динамо» всё будет хорошо», — высказал мнение в беседе с Metaratings.ru Бурлак.

Отмечается, что средний возраст «Динамо» в новом сезоне РПЛ составляет 23,8 года.

Ранее голкипер «Зенита» Михаил Кержаков делился, как проходит работа команды в начале сезона.

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Президент ВФГБК назвал участницу ОИ из России никчемной спортсменкой
Президент ВФГБК Архипов назвал каноистку Ромасенко никчемной спортсменкой
08 августа 2024, 18:54

Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгений Архипов оценил выступление каноистки Олеси Ромасенко на летних Олимпийских играх–2024. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Архипов назвал россиянку никчемной спортсменкой. По его мнению, каноистке следует заканчивать карьеру в большом спорте.

Президент ВФГБК также задался вопросом, каким образом Ромасенко удалось попасть на Олимпиаду–2024.

Накануне Ромасенко не смогла пробиться в полуфинал Игр на дистанции 200 метров.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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#олимпиада 2024
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Васильев назвал WADA ручной организацией
08 августа 2024, 18:52

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки о неповсеместном распространении Всемирного антидопингового кодекса на американских спортсменов.
«WADA создано для всех, кроме Америки. Сколько было прецедентов, когда американские спортсмены, нарушавшие допинговый кодекс, уходили от ответственности. Либо надо менять кодекс WADA, либо создавать другую организацию. Это ручная организация. Хотя Банька и руководит WADA, и делает высказывания, обличающие США, но всё это — 100% показуха. Сделать вид, что для Америки нет исключений, — это враньё», — пояснил в беседе с Metaratings.ru Васильев.

Ранее международный олимпийский комитет провёл в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине.

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Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом мира по восточным боевым единоборствам
08 августа 2024, 17:58

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Представитель Московской области Андрей Гросул выиграл золотую медаль на чемпионате мира по восточным боевым единоборствам, организованном во Вьетнаме, сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
«Золотую медаль Андрей Гросул завоевал в дисциплине «вьет во дао». Подмосковный спортсмен выступал в весовой категории более 90 килограммов», — отмечается в сообщении.
Всего российская команда завоевала на этих соревнованиях завоевала 12 медалей, из них четыре — высшего достоинства, три серебряные и пять бронзовых. Такой результат позволили российской сборной выйти на второе место в общекомандном зачёте чемпионата. Первое место досталось команде Вьетнама, а замкнула тройку лидеров сборная Франции.

Чемпионат мира по восточным боевым единоборствам проводился в городе Хошимин с 31 июля по 7 августа.

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Студент из Луховиц завоевал медаль турнира по армрестлингу
08 августа 2024, 12:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Дэнис Демидов, обучающийся в Луховицком авиационном техникуме, занял третье место на Третьем открытом турнире по армрестлингу, который проводился в городском округе Луховицы, сообщает пресс-служба Минобразования Московской области.
«В турнире приняли участие свыше ста человек из различных городов Подмосковья, а также из Москвы, Тулы, Рязани и Твери. По итогам соревнований Дэнис Демидов поднялся на третью ступень пьедестала почёта», — говорится в сообщении.
Турнир проводился на уличной сцене луховицкого дома культуры «Старт». Почётными гостями спортивного мероприятия стали многократный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди профессионалов Денис Цыпленков и заслуженный мастер спорта России по армрестлингу Расул Чотчаев.

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#спорт
#медаль
#луховицы
#турнир
#студент
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В Подмосковье в День физкультурника проведут более 300 спортивных мероприятий
08 августа 2024, 12:22

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Свыше 300 спортивно-массовых мероприятий будет организовано на территории Московской области в День физкультурника, который отмечается 10 августа, сообщает пресс-служба Минспорта региона.
«По всему Подмосковью пройдут праздники и фестивали, спартакиады и соревнования по различным дисциплинам, показательные выступления, открытые тренировки, весёлые старты мастер-классы и многое другое», — говорится в сообщении.
Ожидается, что всего в областном празднике спорта примут участие свыше 50 тысяч человек. Самые масштабные мероприятия намечены в Наро-Фоминском городском округе, Зарайске, Чехове, Мытищах и Балашихе.

В министерстве отметили, что спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника пройдут в соответствии с целями федерльной программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#мероприятия
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Украинскую каноистку на Олимпиаде заставили закрасить фразу из-за признаков пропаганды
Украинскую каноистку Рыбачок на Играх заставили закрасить часть надписи на лодке
08 августа 2024, 08:47

Фото: iStock/Damien VERRIER

Украинскую каноистку Анастасию Рыбачок на Олимпиаде заставили закрасить на лодке часть фразы «I am Ukrainian». Об этом пишет «Страна».
Уточняется, что в данной надписи увидели «признаки пропаганды». Сама спортсменка не согласилась с этим.

По ее словам, МОК запрещает размещать политические лозунги, однако ее надпись указывает на принадлежность к стране и не является пропагандой чего-либо. Она добавила, что это крайне важно.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

Ранее сообщалось, что в московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможенной службы изъяли из посылки книгу о Владимире Зеленском. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#игры
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#олимпиада
#украина
#спортсмены
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Отобранные у российских фигуристов золотые медали вручили американцам
МОК в Париже вручил фигуристам сборных США и Японии медали Олимпиады-2022
07 августа 2024, 19:41

Фото: iStock/BrianAJackson

Международный олимпийский комитет провел в Париже церемонию награждения сборных США и Японии медалями командного турнира фигуристов на Играх-2022 в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония состоялась в Парке чемпионов около Эйфелевой башни. Американской сборной были вручены золотые медали, японцам — серебряные.

Фигуристы сборной России должны были получить бронзу, однако их не пригласили на торжественное мероприятие. В МОК, комментируя отсутствие российских спортсменов, сообщили, что не пригласили их из-за логистических проблем и действующего отстранения Олимпийского комитета России.

Напомним, Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. На Играх выступят 15 россиян в пяти видах спорта. Они участвуют в соревнованиях в качестве нейтральных лиц.

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