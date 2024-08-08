Валерий Царукян сравнил российский футбол с отечественным кино

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Полузащитник «Пари НН» Валерий Царукян высказал мнение о том, что отечественный футбол лучше российского кино.
При этом он рассказал о своих любимых фильмах, в числе которых картина «Легенда номер 17». Спортсмен отметил, что больше ему нравятся советское кино, нежели российское.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории. Также Новиков поздравлял его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!
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«Люблю советские фильмы, «Операция «Ы». Названия российских даже в голову не приходят. Разве что только «Легенда номер 17», это топ-кино. Так что выбор очевиден — наш футбол лучше нашего кино», — поделился в беседе с «РБ Спорт» Царукян.
Ранее бывший голкипер ЦСКА Валерий Новиков высказывал мнение о том, что Валерий Газзаев является лучшем тренером команды в российской истории. Также Новиков поздравлял его с юбилеем – Газзаеву исполнилось 70 лет!
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