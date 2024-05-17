Батак высказал уверенность в способности Станковича сделать «Спартак» чемпионом

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Сербский тренер Радослав Батак заявил, что назначение главным тренером «Спартака» Деяна Станковича может привести команду к чемпионству.
«Деян может сделать «Спартак» чемпионом, он доказал свой уровень работой с «Црвеной Звездой», выиграв и чемпионат Сербии, и Кубок, при нём команда отлично выглядела в Еврокубках. У него огромный игровой опыт, он работал с большими тренерами. Для нас, сербов его назначение — это хорошо, значит, доверяют сербским специалистам, это приятно», — высказал своё мнение в беседе с «РБ Спорт» Батак.
Он добавил, что Станкович настраивает свои команды на атаку, а его спортсмены всегда очень дисциплинированы.
Ранее министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявлял, что рассчитывает на победу «Спартака» в Кубке России.
Читайте также:
Кравцов выразил надежду на победу «Спартака» в Кубке России
Заварзин: Для «Балтики» матч со «Спартаком» — вопрос жизни и смерти
Щёлковский «Спартак» стартовал в областном футбольном первенстве с двух побед
Мелисса Тимофеева