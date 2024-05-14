Кравцов выразил надежду на победу «Спартака» в Кубке России

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Министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов заявил, что рассчитывает на победу «Спартака» в Кубке России.
«Надеемся, что Кубок «Спартак» все-таки возьмет», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Кравцов.
А бывший игрок сборной России Александр Мостовой предположил, что в матче финала Пути регионов Кубка России между «Балтикой» и «Спартаком» последний может уткнуться в стену.
«Нельзя исключать, что москвичи упрутся в стену. Всё будет зависеть только от оппонентов. Если те отойдут от чудовищной осечки в чемпионате, дадут бой. Всё-таки весной команда Сергея Игнашевича демонстрирует симпатичный футбол, и даже «Динамо» в Калининграде спаслось во многом случайно», — прокомментировал в беседе с RT Мостовой.
Ранее бывший гендиректор «Спартака» Сергей Шавло высказал мнение о том, что для команды на данный момент самым важным является Кубок России.
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