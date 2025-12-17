Тренер Непомнящий назвал «Динамо» главным разочарованием 2025 года
Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что московское «Динамо» больше всего разочаровало его в 2025 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.
По его словам, Карпин не смог внедрить в команде свой уникальный стиль игры.
«В начале у Карпина не получалось из-за травм, проблем с составом. А потом, когда он только начал его нащупывать, его время в «Динамо» кончилось», — пояснил он.
Непомнящий добавил, что с пониманием относится к этому «разочарованию», так как в футболе требуется время.
«Динамо» по итогам первой половины сезона заняло десятую позицию в турнирной таблице РПЛ, заработав 21 очко в 18 матчах. В предыдущем сезоне столичный клуб занял пятое место, а в сезоне до этого — третье.
На старте сезона-2025/26 пост главного тренера «Динамо» занял Валерий Карпин. В ноябре он ушёл с должности, и команду в качестве исполняющего обязанности возглавил Ролан Гусев.