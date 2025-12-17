Тренер Непомнящий назвал «Динамо» главным разочарованием 2025 года

17 декабря 2025, 12:01

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что московское «Динамо» больше всего разочаровало его в 2025 году. Об этом сообщает Metaratings.ru.





По его словам, Карпин не смог внедрить в команде свой уникальный стиль игры.





«В начале у Карпина не получалось из-за травм, проблем с составом. А потом, когда он только начал его нащупывать, его время в «Динамо» кончилось», — пояснил он.