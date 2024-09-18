«Бавария» первой в истории Лиги чемпионов забила девять голов в одной игре

Фото: istockphoto/Rost-9D
Накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу. Мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.
В этом году турнир проводится по новой формуле, напоминает портал «Спортбокс.ру». В основном турнире командам предстоит провести по восемь матчей, а не по шесть, как было ранее. Поэтому групповой этап завершиться только в январе 2025 года.
В первом матче «Бавария» из Мюнхена принимала загребское «Динамо». Немецкий клуб был явным фаворитом этого матча, что и подтвердилось уже в первом тайме, когда в воротах хорватов побывало три безответных мяча. Открыл счёт Харри Кейн, реализовав пенальти. Ещё по голу на свой счёт записали Рафаэль Геррейру и Майкл Олисе.
После перерыва «Динамо» встрепенулось и, казалось, подарило интригу. На 49-й и 50-й минуте дуплетом выстрелили Бруно Петкович и Такуя Огивара. Однако «Бавария» быстро вспомнила о статусе фаворита, и дальше игра больше напоминала избиение. В ворота несчастного голкипера хорватов Ивана Невестича влетели ещё шесть безответных мячей. Кейн забил с игры, а затем ещё дважды реализовал пенальти. Свой второй гол в матче забил Олисе. Завершили разгром Лерой Сане и Леон Горецка.
«Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела в одном матче забить в ворота соперников девять мячей.
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В первом матче «Бавария» из Мюнхена принимала загребское «Динамо». Немецкий клуб был явным фаворитом этого матча, что и подтвердилось уже в первом тайме, когда в воротах хорватов побывало три безответных мяча. Открыл счёт Харри Кейн, реализовав пенальти. Ещё по голу на свой счёт записали Рафаэль Геррейру и Майкл Олисе.
После перерыва «Динамо» встрепенулось и, казалось, подарило интригу. На 49-й и 50-й минуте дуплетом выстрелили Бруно Петкович и Такуя Огивара. Однако «Бавария» быстро вспомнила о статусе фаворита, и дальше игра больше напоминала избиение. В ворота несчастного голкипера хорватов Ивана Невестича влетели ещё шесть безответных мячей. Кейн забил с игры, а затем ещё дважды реализовал пенальти. Свой второй гол в матче забил Олисе. Завершили разгром Лерой Сане и Леон Горецка.
«Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела в одном матче забить в ворота соперников девять мячей.
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Александр Бойцов