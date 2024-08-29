Жеребьёвка Лиги чемпионов в новом формате начнётся в 19:00 по Москве

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Жеребьёвка футбольной Лиги чемпионов начнётся сегодня, 29 августа, в 19:00 по московскому времени. С этого года главный клубный турнир Старого света будет разыгрываться по новой формуле.
Теперь за трофей поборются не 32 команды, как было раньше, а 36, сообщает «Спортбокс.ру». Все участники турнира распределены на четыре корзины в зависимости от клубного коэффициента УЕФА. Каждая команда проведёт как минимум по восемь матчей на предварительной стадии: четыре домашние игры и четыре гостевые с двумя клубами из каждой корзины. Подсчёт очков будет фиксироваться в единой таблице, а не в восьми групповых, как было прежде.
Команды, занявшие места с 25-го по 36-е выбывают из текущего сезона еврокубков. Те, кто займёт места с 9-го по 24-е, встретятся в стыковых двухматчевых противостояниях. Победители отправятся в плей-офф, проигравшие — в Лигу Европы. Затем со стадии1/8 финала начнётся классический кубковый формат, вплоть до финала на «Альянц Арене» в Мюнхене.
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