Baza: Раскрыли сумму алиментов, которая удерживается с футболиста Сафонова

Матвей Сафонов (Фото: riamediabank/Максим Богодвид)
Из заработной платы российского вратаря ПСЖ Матвея Сафонова будут удерживать 21 тысячу рублей алиментов в месяц, информирует Телеграм-канал Baza.
В недавнее время футболисту назначили минимальный размер выплат по алиментам, так как размер его реальной зарплаты в ПСЖ остаётся неизвестным. В связи с этим алименты рассчитывают по средней зарплате по Российской Федерации — её размер составляет около 82 тысяч рублей в месяц.
Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия хочет, чтобы вратарь предоставил ей копии договоров с ПСЖ и предыдущим клубом — «Краснодаром». Сафонов должен ей уже 67,5 миллиона рублей, заявила женщина.
Ранее трансфер Матвея Сафонова в ПСЖ мог оказаться под угрозой срыва из-за запрета на выезд из Российской Федерации — у него были задолженности по алиментам бывшей жене. Футболист всё же выехал из России и подписал контракт, за трансфер вратаря заплатили 20 миллионов евро.
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Бывшая жена Матвея Сафонова Анастасия хочет, чтобы вратарь предоставил ей копии договоров с ПСЖ и предыдущим клубом — «Краснодаром». Сафонов должен ей уже 67,5 миллиона рублей, заявила женщина.
Ранее трансфер Матвея Сафонова в ПСЖ мог оказаться под угрозой срыва из-за запрета на выезд из Российской Федерации — у него были задолженности по алиментам бывшей жене. Футболист всё же выехал из России и подписал контракт, за трансфер вратаря заплатили 20 миллионов евро.
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Ольга Енгалычева