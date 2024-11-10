Спортивный директор Амарал покидает «Спартак»

Томаш Амарал (Фото: riamediabank/Илья Питалев)
Португалец Томаш Амарал ушёл с должности спортивного директора футбольного клуба «Спартак».
О его уходе 10 ноября объявили на официальном сайте футбольной команды.
Португалец Томаш Амарал занимал должность спортивного директора футбольного клуба «Спартак-Москва» начиная с декабря 2023 года. До работы в данном ФК он был старшим скаутом в лиссабонском футбольной команде «Бенфика».
Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА. Команды встретились во время 14-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
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«ФК «Спартак-Москва» благодарит Томаша за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — сообщается в заявлении клуба.
Португалец Томаш Амарал занимал должность спортивного директора футбольного клуба «Спартак-Москва» начиная с декабря 2023 года. До работы в данном ФК он был старшим скаутом в лиссабонском футбольной команде «Бенфика».
Ранее сообщалось, что футболисты московского ФК «Спартак» впервые с 2017 года победили ЦСКА. Команды встретились во время 14-го тура РПЛ на стадионе «ВЭБ Арена». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Ольга Енгалычева