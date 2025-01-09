«Куньлунь» продлил победную серию в Мытищах разгромом хабаровского «Амура»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи ознаменовалось массовой дракой, в которой приняли участие все игроки, находившиеся в тот момент на льду.