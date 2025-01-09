«Куньлунь» продлил победную серию в Мытищах разгромом хабаровского «Амура»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал пятую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге. На сей раз «драконы» разгромили хабаровский «Амур», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Интрига в игре держалась ровно половину игрового времени. Первый период обошёлся без заброшенных шайб. Однако не прошло и минуты после начала второй трети матча, как Томаш Юрчо открыл счёт.
Там отметили очередной сухой матч голкипера «Куньлуня» Джереми Смита.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Как рассказали в администрации, «Арена Мытищи» имени В.И. Шалимова собирает всё больше зрителей на матчи китайской команды, которая уже прижилась в городе.
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Интрига в игре держалась ровно половину игрового времени. Первый период обошёлся без заброшенных шайб. Однако не прошло и минуты после начала второй трети матча, как Томаш Юрчо открыл счёт.
«Через 15 секунд капитан «драконов» Спенсер Фу удвоил результат. В середине периода Джейден Хэлбгевакс отправил третью шайбу в ворота соперника. На этом представители Поднебесной не остановились. В третьем периоде Адам Кленденинг и Дойл Соммерби довели счёт до разгромного – 5:0», – рассказали в пресс-службе.
Там отметили очередной сухой матч голкипера «Куньлуня» Джереми Смита.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи
Как рассказали в администрации, «Арена Мытищи» имени В.И. Шалимова собирает всё больше зрителей на матчи китайской команды, которая уже прижилась в городе.
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Лора Луганская