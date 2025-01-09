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«Куньлунь» продлил победную серию в Мытищах разгромом хабаровского «Амура»

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

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Пекинский клуб «Куньлунь Ред Стар» одержал пятую подряд победу в Континентальной хоккейной лиге. На сей раз «драконы» разгромили хабаровский «Амур», сообщили в пресс-службе администрации городского округа Мытищи.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Интрига в игре держалась ровно половину игрового времени. Первый период обошёлся без заброшенных шайб. Однако не прошло и минуты после начала второй трети матча, как Томаш Юрчо открыл счёт.
«Через 15 секунд капитан «драконов» Спенсер Фу удвоил результат. В середине периода Джейден Хэлбгевакс отправил третью шайбу в ворота соперника. На этом представители Поднебесной не остановились. В третьем периоде Адам Кленденинг и Дойл Соммерби довели счёт до разгромного – 5:0», – рассказали в пресс-службе.


Там отметили очередной сухой матч голкипера «Куньлуня» Джереми Смита.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Как рассказали в администрации, «Арена Мытищи» имени В.И. Шалимова собирает всё больше зрителей на матчи китайской команды, которая уже прижилась в городе.

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#хоккей
#мытищи
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#подмосковье
#московская область
5 спортсменов Подмосковья выступят на Российско-китайских молодёжных зимних Играх
09 января 2025, 17:00

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять подмосковных спортсменов принимают участие в IV Российско-китайских зимних молодёжных Играх, стартовавших в Южно-Сахалинске. Они вошли в состав сборной России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Соревнования проходят в девяти олимпийских видах спорта – прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, кёрлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках. Участие в них примут более 220 атлетов, которые представляют собой резерв национальных сборных двух стран.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

«Подмосковье в шорт-треке представляет Фаиля Аймалетдинова, в лыжных гонках – Арсений Поздеев, в сноуборде – Лидия Лукичёва, в фигурном катании – Елизавета Малеина и Матвей Самохин. Официальными талисманами игр стали бурый медведь и панда. Соревнования завершатся 14 января», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в министерстве, впервые российско-китайские молодёжные зимние игры прошли в 2016 году в Харбине. В 2018-м эстафету приняла Уфа, в 2022-м – Чанчунь.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Свыше 100 спортсменов вышли на старт «Рождественской лыжни» в Видном
09 января 2025, 16:39

Фото: пресс-служба Ленинского г. о.

Более 100 человек приняли участие в ежегодном мероприятии «Рождественская лыжня», которое состоялось в парке «Апаринки» Ленинского городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Впервые в рамках соревнований в Видном состоялся марафон. Его дистанцию преодолели 26 спортсменов.
«В «Рождественской лыжне» участвуют как профессионалы, так и любители. Проводятся детские старты, соревнуются мужчины и женщины. Наши обычные маршруты – до 5 км. В этом году по просьбам самых подготовленных лыжников было решено сделать три дистанции – 15, 25 и 50 км. Надеемся, что с каждым годом популярность такого формата соревнований будет расти», – сказала начальник отдела по физической культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Ольга Перминова.
Самому маленькому участнику «Рождественской лыжни» исполнилось всего четыре года. Он успешно преодолел первую в жизни соревновательную дистанцию – 300 м.

В пресс-службе напомнили, что на 16 февраля запланировано проведение «Горкинской лыжни 2025» – ещё одного традиционное для Ленинского городского округа мероприятия. Лыжная гонка по территории музея-заповедника «Горки Ленинские» проводится уже около двух десятков лет, каждый год собирая свыше 300 лыжников из разных регионов России. Регистрация на соревнования уже открыта.

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#спорт
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#подмосковье
#московская область
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Команда из Химок выиграла всероссийский турнир по баскетболу «Оранжевый мяч»
09 января 2025, 16:33

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Ежегодный всероссийский турнир по баскетболу среди юношеских команд «Оранжевый мяч» проводился в подмосковных Химках, по итогам матчей победительницей турнира стала местная команда, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Под руководством главного тренера Владимира Трунова спортсмены команды «Химки-1», представляющие школу олимпийского резерва №1, выиграли пять матчей. В финале химкинские спортсмены одержали победу над соперником со счётом 58:20, заработали десять очков и заняли первое место. Лучшим игроком турнира стал Матвей Горшков», — говорится в сообщении.
Турнир «Оранжевый мяч» проводился на базе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная». Участие в соревнованиях приняли команды из Москвы, Химок. Мытищ, Лобни и Черноголовки.

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#баскетбол
#турнир
#соревнования
#химки
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Юный каширский спортсмен Задорожный стал призёром турнира по быстрым шахматам
09 января 2025, 15:07

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Михаил Задорожный из Каширы занял второе место на детском турнире по быстрым шахматам «Новогодний РАПИД», состоявшемся в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«В турнире, который прошёл на площадке ТЦ «Ритейл Парк», приняли участие 16 спортсменов. Муниципалитет представили воспитанники секции «Шахматы» спортшколы «Кашира» под руководством тренера Сергея Конотопа. С результатом пять очков из семи возможных второе место занял Михаил Задорожный», – говорится в сообщении.

Как напомнили в администрации, быстрые шахматы или рапид – одна из самых популярных разновидностей древней игры. Это формат партий с укороченным временным лимитом. Такие игры весьма популярны среди новичков и зрителей, так как проходят динамичнее и ярче, чем партии в классические шахматы. Партия в рапиде длится больше 10 минут, но меньше часа.

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#подмосковье
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Хоккеисты «Вашингтона» и «Ванкувера» начали матч с массовой драки
09 января 2025, 10:54

Фото: istockphoto/FotografieLink

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Ванкувер Кэнакс». Начало встречи ознаменовалось массовой дракой, в которой приняли участие все игроки, находившиеся в тот момент на льду.
На пятой минуте матча нападающий столичной команды Пьер-Люк Дюбуа применил против соперника жёсткий силовой приём. Тому такие действия не понравились, он грубо оттолкнул обидчика. Завязалась потасовка, к которой присоединились и другие хоккеисты, находившиеся в тот момент на площадке. Судьям быстро удалось погасить страсти. На скамейку штрафников отправились пять человек — три игрока «Вашингтона» и двое из «Ванкувера». Причём Дюбуа получил двойной малый штраф как зачинщик драки.

Стоит отметить, что именно Дюбуа стал героем матча. Сначала он на 20-й минуте открыл счёт. Однако в конце второго периода Конор Гарлэнд сделал его ничейным. В третьем игровом отрезке зрители заброшенных шайб не увидели, встреча перешла в овертайм. На последней минуте дополнительного времени Дюбуа забил гол с передачи белоруса Алексея Протаса и принёс своей команде победу.

Александр Овечкин, за погоней которого за «вечным» рекордом Уэйна Гретцки следит весь мир, результативными действиями в этой игре не отметился, нанеся за весь матч всего три броска по воротам соперника.

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Депутат ГД Свищев одобрил приезд Исинбаевой в Россию на похороны своего тренера
08 января 2025, 18:57

Фото: istockphoto/NetPix

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева приехала в Россию на похороны своего тренера Евгения Трофимова. Этот её поступок одобрил депутат Государственной думы Евгений Свищев.
Церемония прощания с Трофимовым прошла в Волгограде 8 января, напоминает издание «ВсеПроСпорт». Он умер 3 января в возрасте 80 лет. Проститься с наставником приехали множество его учеников, самая знаменитая из которых, конечно, Елена Исинбаева, которая постоянно проживает в Испании.

«Она поступила правильно, что приехала почтить память своего тренера. Именно Трофимов дал ей дорогу в жизнь, сделал из нее человека, сделал из нее Исинбаеву», — сказал российский парламентарий.

По словам Свищева, у великой спортсменки не было других вариантов, она должна была приехать проститься с тренером, который сделал из неё чемпионку, чьими рекордами восхищался весь мир. На траурную церемонию в Волгограде Исинбаева пришла с букетом белых роз.

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#Елена Исинбаева
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«Прорывная идея»: Милонов оценил мысль о проведении футбольного матча Россия - Венгрия
Милонов: Матч Россия - Венгрия поможет растопить айсберг отношений
08 января 2025, 18:24

Фото: istockphoto/FotografieLink

Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с командой Венгрии. Идею проведения такой игры оценил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
О возможности встречи сборных России и Венгрии ранее заявил генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов, напоминает издание «РБ Спорт». Парламентарий считает идею такого матча трудно осуществимой, но всё-таки не совсем нереальной.

«Сложный вопрос, зависит от того, когда этот матч будет назначен», — сказал Милонов.

Депутат полагает, что на венгерских футболистов, особенно выступающих в европейских клубах, может оказываться давление, им могут угрожать, например, разрывом контрактов.

«Футбол очень сильно завязан на международные отношения. Но сама новость о возможном проведении такой игры — это уже само по себе хорошо», — отмечает парламентарий.

Проведение товарищеской игры между Россией и Венгрией Милонов назвал «трещиной в айсберге отношений». По его словам, футболисты всего мира увидят, что не стоит идти на поводу у абсолютно не спортивных людей, которые не имеют к футболу никакого отношения. Саму идею проведения такого матча можно только приветствовать, заключил депутат.

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Исинбаева приехала в Волгоград из Испании на прощание с тренером Трофимовым
08 января 2025, 15:44

Елена Исинбаева (фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева приехала в Волгоград на церемонию прощания с тренером Евгением Трофимовым. Об этом сообщает v1.ru.
Отмечается, что первой в зал прощания в ритуальном комплексе зашла супруга Трофимова Тамара Фёдоровна. Позже к гробу тренера подошла Исинбаева и возложила цветы.

Напомним, что Трофимов был тренером Исинбаевой в течение двух периодов: с 1997 по 2006 год, а также с 2010 по 2013 год. Под его руководством спортсменка взяла золото на Олимпийских играх-2004 в Афинах и бронзу Олимпиады-2012 в Лондоне.

Трофимов был обладателем медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

В настоящее время Исинбаева проживает в Испании.

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Рождественский семейный турнир по настольному теннису состоялся в Истре
08 января 2025, 14:16

Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В Истре состоялся ХХ Традиционный Рождественский семейный турнир по настольному теннису. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Юбилейный турнир прошёл 6 января в СОШ №2 микрорайона Восточный. В нём приняли участие 15 команд, которые боролись за звание самых сильных семейных пар. Состав команды не меняется уже на протяжении 20 лет: старший брат, сестра или родитель, а также капитан, который является ребёнком школьного возраста.

По итогам турнира всем командам вручили памятные Рождественские подарки и грамоты с автографами и новогодними пожеланиями от уроженца Истринского района Московской области, четырёхкратного Олимпийского чемпиона Николая Зимятова.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Истра

В результате турнира лучшими командами были признаны семья Ильи и Даниила Егорычевых, семья братьев Ильи и Семёна Аникиных и семья сестёр Марии и Дарьи Игнатьевых.

В пресс-службе администрации округа отметили, что преемственность поколений является нашим спортивным наследием.

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#турнир
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