Беговой сезон «Суперлиги Подмосковья» стартует 3 мая в Коломне

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Первым событием бегового сезона «Суперлиги Подмосковья» в этом году станет полумарафон «Летопись Победы». Он состоится 3 мая в Коломне, сообщили пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
«Коломенский городской округ открывает сезон в регионе в третий раз. Помимо этого забега, пройдёт ещё четыре масштабных старта. Это забег «Волоколамский рубеж», который состоится 7 июня в Волоколамске; полумарафон «По берегу озера» (12 июля в Раменском – новая локация «Суперлиги Подмосковья»); полумарафон «Большая Волга» (16 августа в Дубне), а также кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» (18 октября)», – говорится в сообщении.В стартах «Суперлиги Подмосковья» могут принять участие все желающие. Для спортсменов от 4 до 11 лет предусмотрены бесплатные забеги на 300 или 600 м. Для новичков проложат специальный маршрут на 3 км. Опытные бегуны смогут выбрать дистанцию 5, 10 или 21,1 км.
Подробную информацию можно найти на сайте.
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Лора Луганская