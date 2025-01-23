Подмосковные сноубордисты завоевали две медали на этапе Кубка России в Миассе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Сноубордисты из Московской области завоевали золотую и серебряную медали на пятом этапе Кубка России. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«В параллельном слаломе первое место занял Станислав Керженцев. Следом на пьедестале расположился Степан Наумов. Замкнул тройку призёров Илья Витюгов из Челябинской области. В финальном заезде Керженцев опередил Наумова всего на 0,04 секунды. Оба подмосковных спортсмена показали свои лучшие результаты в рамках розыгрыша Кубка России сезона 2024/2025 годов», – отметили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Минспорта МО
Пятый этап Кубка страны по сноуборду проходил на горнолыжном курорте «Солнечная долина» в городе Миассе Челябинской области. Там же состоится шестой этап.
Соревнования проводятся в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».
Читайте также:
В Подмосковье изменили время и место проведения турнира по уличному хоккею
В первенстве Московской области приняли участие более 600 юных дзюдоистов
Баскетбольный клуб «Химки» прошёл в «Финал четырёх» Кубка России
Лора Луганская