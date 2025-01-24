В Подмосковье 26 января стартует Кубок АМА «Снежная битва»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Первый этап Кубка АМА «Снежная битва» состоится на автодроме «Алискино Мотоспорт Арена» в Можайском городском округе в воскресенье, 26 января, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«Соревнования будут проводиться в необычном формате: микс ралли-рейдов и кросса. Участникам предстоит проехать пролог и два 40-километровых ралли-рейдовых спецучастка, а потом преодолеть шестикилометровую трассу кантри-кросса с крутыми трамплинами», — говорится в сообщении.В соревнованиях примут участие звёзды российского автоспорта, в числе которых действующий обладатель Кубка России по ралли-рейдам Никита Мазепин, десятикратный чемпион России по ралли-рейдам, заслуженный мастер спорта Борис Гадасин и двукратная обладательница Кубка мира, вице-чемпионка ралли «Дакар» Анастасия Нифонтова.
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