В Подмосковье 26 января стартует Кубок АМА «Снежная битва»

Умар Нурмагомедов извлечет урок из поражения в бою с Мерабом Двалишвили и в 2026 году снова выйдет на поединок за титул. Об этом заявил менеджер российских бойцов Ризван Магомедов, приведя в пример Ислама Махачева, который после проигрыша проделал работу и стал «доминировать над дивизионом».