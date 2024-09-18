Беговой сезон в Подмосковье завершит полумарафон «ОдинцовоRUN»

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Беговой сезон в Московской области закроется 19 октября масштабным кросс-полумарафоном «ОдинцовоRUN». Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» пройдёт в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Для участников подготовили дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Юные спортсмены от 4 до 11 лет смогут попробовать свои силы в забегах на 300 и 600 м. Регистрация доступна на странице мероприятия.
Дистанция 3 км организована для новичков. Количество мест на нее не ограничено, и зарегистрироваться нужно до 30 сентября. Эта дистанция – без хронометража. Получить слот на неё можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта.
В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» уже состоялось четыре беговых события. Это Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путём» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне.
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Дистанция 3 км организована для новичков. Количество мест на нее не ограничено, и зарегистрироваться нужно до 30 сентября. Эта дистанция – без хронометража. Получить слот на неё можно за баллы, заработанные с помощью тренировок на сайте проекта.
«Для бесплатной регистрации на забеги на дистанциях 5, 10, 21,1 км можно участвовать в розыгрышах на сайте. Для этого нужно обменять приветственные и накопленные баллы участника проекта «Суперлига Подмосковья» на билет в розыгрыше. Также возможно обменять имеющиеся баллы на промокод, который даст скидку 25% при регистрации. Число билетов и слотов на данные дистанции ограничено», – говорится в сообщении.Каждый участник бегового события по его окончании сможет познакомиться с городским округом, увидеть памятники архитектуры и старинные усадьбы, заглянуть в Историко-краеведческий музей или океанариум.
В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» уже состоялось четыре беговых события. Это Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путём» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне.
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Лора Луганская