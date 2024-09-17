Юбилейный «Ленинский забег» пройдёт в музее-заповеднике «Горки Ленинские»

Фото: сайт забега
Юбилейный Х легкоатлетический старт «Ленинский забег» проведут 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Для участников подготовлены дистанция 2 км, 4,5 км и 9 км, в зависимости от возраста участников. Принять участие в «Ленинском забеге» бесплатно может любой желающий, пройдя предварительную регистрацию на сайте.
Выдача стартовых номеров начнётся в 9:00.
Как отметили в министерстве, «Ленинский забег» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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«Праздник спорта и здорового образа жизни за эти годы стал своеобразным символом проводов лета. Участники стартов не только преодолевают дистанцию, но и видят живописные осенние пейзажи, исторические памятники и почти все музеи «Горок Ленинских», – сказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Выдача стартовых номеров начнётся в 9:00.
Как отметили в министерстве, «Ленинский забег» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».
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Лора Луганская