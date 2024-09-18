Сборная Подмосковья по кендо привезла пять наград с Игр боевых искусств

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Команда Московской области по кендо завоевала пять наград на XVI всероссийских Играх боевых искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Представители региона взяли золото, два серебра и две бронзы. Победителями турнира спортсменов 15-17 лет стала команда Московской области в составе Никиты Покушева, Александра Ильина и Кирилла Данилова. Серебряными призёрами командных соревнований стали Артём Гранков, Даниил Ворожейкин и Глеб Итрин в возрастной категории 11-14 лет», – говорится в сообщении.Также второе место занял Данилов. Бронзовые награды в индивидуальном зачёте завоевали Ворожейкин и Ильин.
Кендо – современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах, основанное на традиционных самурайских техниках владения мечом.
XVI всероссийские юношеские Игры боевых искусств собрали более 6,3 тыс. участников из 77 регионов страны. Соревнования проходили по 22 видам боевых искусств и единоборств. Они проходили в городе-курорте Анапе.
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