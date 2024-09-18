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Сборная Подмосковья по кендо привезла пять наград с Игр боевых искусств

18 сентября 2024, 12:45
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Фото: пресс-служба Минспорта МО

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Команда Московской области по кендо завоевала пять наград на XVI всероссийских Играх боевых искусств. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Представители региона взяли золото, два серебра и две бронзы. Победителями турнира спортсменов 15-17 лет стала команда Московской области в составе Никиты Покушева, Александра Ильина и Кирилла Данилова. Серебряными призёрами командных соревнований стали Артём Гранков, Даниил Ворожейкин и Глеб Итрин в возрастной категории 11-14 лет», – говорится в сообщении.
Также второе место занял Данилов. Бронзовые награды в индивидуальном зачёте завоевали Ворожейкин и Ильин.



Кендо – современное японское боевое искусство фехтования на бамбуковых мечах, основанное на традиционных самурайских техниках владения мечом.

XVI всероссийские юношеские Игры боевых искусств собрали более 6,3 тыс. участников из 77 регионов страны. Соревнования проходили по 22 видам боевых искусств и единоборств. Они проходили в городе-курорте Анапе.

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#подмосковье
#московская область
#спорт
#минспорт мо
#награды
«Бавария» первой в истории Лиги чемпионов забила девять голов в одной игре
18 сентября 2024, 10:33

Фото: istockphoto/Rost-9D

Накануне, 17 сентября, стартовал очередной розыгрыш Лиги чемпионов по футболу. Мюнхенская «Бавария» установила рекорд турнира, забив девять мячей в ворота «Динамо» из Загреба.
В этом году турнир проводится по новой формуле, напоминает портал «Спортбокс.ру». В основном турнире командам предстоит провести по восемь матчей, а не по шесть, как было ранее. Поэтому групповой этап завершиться только в январе 2025 года.

В первом матче «Бавария» из Мюнхена принимала загребское «Динамо». Немецкий клуб был явным фаворитом этого матча, что и подтвердилось уже в первом тайме, когда в воротах хорватов побывало три безответных мяча. Открыл счёт Харри Кейн, реализовав пенальти. Ещё по голу на свой счёт записали Рафаэль Геррейру и Майкл Олисе.

После перерыва «Динамо» встрепенулось и, казалось, подарило интригу. На 49-й и 50-й минуте дуплетом выстрелили Бруно Петкович и Такуя Огивара. Однако «Бавария» быстро вспомнила о статусе фаворита, и дальше игра больше напоминала избиение. В ворота несчастного голкипера хорватов Ивана Невестича влетели ещё шесть безответных мячей. Кейн забил с игры, а затем ещё дважды реализовал пенальти. Свой второй гол в матче забил Олисе. Завершили разгром Лерой Сане и Леон Горецка.

«Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая сумела в одном матче забить в ворота соперников девять мячей.

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Юбилейный «Ленинский забег» пройдёт в музее-заповеднике «Горки Ленинские»
17 сентября 2024, 22:27

Фото: сайт забега

Юбилейный Х легкоатлетический старт «Ленинский забег» проведут 28 сентября в Музее-заповеднике «Горки Ленинские». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Для участников подготовлены дистанция 2 км, 4,5 км и 9 км, в зависимости от возраста участников. Принять участие в «Ленинском забеге» бесплатно может любой желающий, пройдя предварительную регистрацию на сайте.
«Праздник спорта и здорового образа жизни за эти годы стал своеобразным символом проводов лета. Участники стартов не только преодолевают дистанцию, но и видят живописные осенние пейзажи, исторические памятники и почти все музеи «Горок Ленинских», – сказал директор музея-заповедника Евгений Сарамуд.
Выдача стартовых номеров начнётся в 9:00.

Как отметили в министерстве, «Ленинский забег» проводится в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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#минспорт мо
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#евгений сарамуд
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Участники проекта «Выходи во двор» закроют футбольный сезон в Королёве
17 сентября 2024, 21:53

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Третий летний сезон проекта «Выходи во двор» финиширует 21 сентября в городском округе Королёв. Легенды футбола проведут с местной любительской сборной последний матч года, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Это будет 11-е противостояние звёздных футболистов с командами жителей Подмосковья в рамках очередного летнего сезона проекта губернатора Подмосковья «Выходи во двор». Одновременно эта встреча станет первым матчем на обновлённом после капремонта стадионе «Чайка», построенном в 1957 году», – отметили в ведомстве.
Капитан «Легенд футбола», победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, Кубков России и Португалии, чемпион России и Португалии, Дмитрий Аленичев выведет команду на поле. Болельщики смогут насладиться игрой Егора Титова, Евгения Алдонина, Александра Ширко, Дмитрия Хлестова, Василия Иванова, Дмитрия Вязьмикина и голкипера Александра Филимонова. Руководить игрой команды звёзд будет прославленный футболист и тренер Валерий Гладилин.

Комментировать матч будут спортивные журналисты Олег Жолобов и Виктор Гусев.

По традиции перед матчем футболисты проведут мастер-классы для юных спортсменов из местных секций.

За три сезона проекта «Выходи во двор» команда Легенд провела более 35 матчей с любительскими коллективами из разных городских округов Подмосковья. Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в соответствии с целями федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

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Газзаев заявил о хорошей комплектации «Зенита»
17 сентября 2024, 20:15

Фото: iStock/StartStock

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что у «Зенита» сейчас хороший состав, и отсутствие каких-либо игроков, в частности полузащитника Максима Глушенкова, не должно повлиять на результаты игры команды.
«Зенит» очень хорошо укомплектован. Конечно, Глушенков – хороший игрок, он очень хорошо стартовал в текущем сезоне. Но это не отменяет того, что «Зенит» великолепно укомплектован, а отсутствие одного, даже такого важного футболиста, не должно как-то сказаться на результатах команды. В «Зените» на каждой позиции есть два высококачественных футболиста», – пояснил в беседе с Metaratings.ru Газзаев.

Ранее колумбийский полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос заявлял, что новый футболист петербургской команды Максим Глушенков обладает большим потенциалом.

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Губерниев посоветовал Дзюбе устранять комплексы

Губерниев назвал самого яркого футболиста старта РПЛ
#рпл
#футболист
#спорт
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Губерниев посоветовал Дзюбе устранять комплексы
17 сентября 2024, 20:00

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы об игре за сборную России в нетрезвом состоянии, отметив, что в футболисте больше говорит обида.
Он рекомендовал Дзюбе завязывать с комплексами, и работать дальше.

«Артём прав, что мог бы сыграть за сборную России. Что касается его слов про нетрезвое состояние, Артём обижается и завидует. А этого не надо делать. Надо показывать мастерство, чтобы его вызвали в сборную. Своими словами он обижает себя, что его такого великого не берут в сборную. Я его неплохо знаю, так что Артём, дорогой мой друг, это комплексы. Надо с этим кончать», – отметил в беседе с Metaratings.ru Губерниев.

Ранее бывший полузащитник «Зенита» Денис Угаров заявлял, что экс-нападающий петербуржцев Артём Дзюба является миной замедленного действия для «Акрона», куда он перешёл.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Комментатор Майков заявил о сильных новичках в ЦСКА
17 сентября 2024, 18:22

Фото: iStock/vchal

Комментатор Филипп Майков заявил, что хоккейный клуб ЦСКА обзавёлся сильными новыми игроками после насыщенной трансферной кампании, что значительно увеличивает шансы команды на успешное выступление в КХЛ.
«ЦСКА привёз целый десант, это интересно, потому что думать, что раз эти парни не закрепились в НХЛ, они слабые игроки – неправильно. Тот же Искаков, если бы он потерпел и остался, заслужил бы свой шанс, но он ждать не захотел, и, наверное, это правильное решение. С Афанасьевым, с Охотюком, с Просветовым то же самое. А Просветов – один из главных кандидатов на звание лучшего», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Майков.

А хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак назвал «Спартак» лучшей командой по итогу двух недель КХЛ.

«Если бы «Локомотив» не проиграл «Нефтехимику», то ярославская команда была бы лучшей по итогам первых двух недель чемпионата. Поэтому лучший — «Спартак». Потом идут «Локомотив», «Нефтехимик», «Трактор» и «Авангард». «Спартак» — просто веселый. «Локомотив» не поменялся, по сравнению с прошлым сезоном, а только добавил», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Батрак.

Ранее Филипп Майков высказал мнение о том, что в рамках КХЛ ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом».

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#мнение
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Комментатор Майков раскрыл, кто может доставить сложности ЦСКА в КХЛ
Комментатор Майков: ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом»
17 сентября 2024, 18:11

Фото: iStock/FotografieLink

Комментатор Филипп Майков высказал мнение о том, что в рамках КХЛ ЦСКА будет тяжело конкурировать с «Локомотивом».
«ЦСКА — команда, нацеленная на результат, и он заключается в одном единственном. У них действительно крепкий состав. Я думаю, это плей-офф железный, и дальше первого раунда они смогут зайти. Но вот с «Локомотивом» на Западе тягаться будет сложно. «Локомотив» получил моральный опыт, закалку. Думаю, «Локомотив» в сравнении со всеми остальными остается главным фаворитом сезона», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Майков.

А хоккейный эксперт и комментатор Артем Батрак перечислил команды в КХЛ, разочаровавшие в этом сезоне. К ним он отнёс московское «Динамо», а также «Торпедо».

«На Востоке это «Металлург» и «Ак Барс». В Магнитогорске травмы и т. д., но чемпион находится не там, где он должен быть. «Металлург» пока не играет так, как может. «Ак Барс» тоже буксует. В этой команде пока нет какой-либо химии, за исключением первого звена Барабанов — Петан — Яшкин и таких людей, как Кателевский и Дыняк», — добавил в беседе с «РБ Спорт» Батрак.

Ранее бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР сезона-1970/1971 Константин Меньшиков объяснял тяжёлое начало сезона КХЛ армейцев Петербурга большой ротацией.

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#спорт
#кхл
#травмы
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Подмосковная команда «Металлург» стала чемпионом России по мотоболу
17 сентября 2024, 18:07

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Золото чемпионата России по мотоболу завоевала команда «Металлург» из подмосковного Видного, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В последних матчах турнира подмосковные спортсмены выиграли у команды «Колос» из Ставропольского края со счётом 3:1 и у команды «Агрокомплекс» из Краснодарского края со счётом 8:1», — говорится в сообщении.
Кроме того, особо был отмечен игрок «Металлурга» Тимофей Гусарев: его признали лучшим бомбардиром финальной серии игр чемпионата.

Всего в чемпионате приняли участие семь команд, соревнования проводились с 26 апреля по 16 сентября.

В министерстве напомнили, что мотобольный клуб «Металлург» был основан в 1972 году. У него на счету 35 побед в чемпионатах СССР и России, 38 Кубков России, а также Кубок европейских чемпионов, завоёванный в 1995 году во Франции.

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БОКСЗАБЕГ на пляже Серпухова соберёт более 6 тыс. участников и болельщиков
17 сентября 2024, 16:18

Фото: туристический портал МО

Жители Подмосковья смогут принять участие в туристическом событии БОКСЗАБЕГ, которое пройдёт на городском пляже Серпухова 21 сентября под слоганом «Беги вдоль Оки».
Всего ожидается более 6 тыс. гостей и участников, сообщил «Радио 1» организатор мероприятия Александр Ткачук.
«На данный момент у нас есть предварительные регистрационные данные, которые говорят нам о 6 тыс. участников. Но мероприятие построено так, что мы совершенно спокойно примем более 10 тыс. Всем будет, чем заняться, места у нас много», – заверил он.
Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры и туризма Московской области и Федерация бокса России. Забег родился три года назад по инициативе жителей города.

Фото: туристический портал МО

«Первый забег возник стихийно, на старт вышли всего 150 участников. Но инициатива была замечена, и мы регулярно стали проводить мероприятие, вывозили его в Сочи, Челябинск, Киров, Екатеринбург и даже в Душанбе. Участников оно привлекло необычным форматом. Все забеги обычно заканчиваются финишем, а наша программа построена иначе. После окончания утренней части мы переходим к спортивным и оздоровительным конкурсам, играем в командные игры, занимаемся ГТО-дисциплинами, проводим турниры по перетягиванию каната, нестандартные состязания. Это баскетбол, настольный теннис, скакалка и чеканка мяча», – рассказал Ткачук.
Фото: туристический портал МО

В финале забега, по его словам, участников ждёт концертная программа, на которую приглашены известные исполнители. Она начнётся в полдень и продлится до конца мероприятия. Можно будет потанцевать, послушать Минаева, группу «Моя Мишель» и других исполнителей.
«Таким образом, это полноценный фестиваль, который носит название БОКСЗАБЕГ. Не забыли мы и о детях. Для них у нас отдельные активности. Это привычные всем классики, резиночки, лабиринты и современные игры», – отметил собеседник «Радио 1».
БОКСЗАБЕГ проходит на бесплатной основе и не ограничен количеством участников. Любой может зарегистрироваться как заранее, по ссылке, так и непосредственно перед мероприятием.

Фото: туристический портал МО

«Дистанции у нас небольшие. Любой здоровый человек со справкой от терапевта может принять участие. Те, кто покажет лучшие результаты, получат награды, как и победитель в каждой из категорий, а их у нас 23. В конце по итогам забега призёры обязательно получат подарки от спонсоров и партнёров», – добавил Александр Ткачук.
Он подчеркнул, что на каждом мероприятии будет локация Федерации бокса России. Можно будет, в том числе посмотреть показательное выступление – боксёры выступят в необычном формате, прямо на песке.

Фото: Министерство культуры и туризма МО

Мероприятие пройдёт на городском пляже. Забег стартует в 10:30, номера и стартовые пакеты начнут выдавать в 7:00. На пляже участников забега, болельщиков и любителей активного образа жизни ждут в полдень. А завершится фестиваль в 20:00.

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#спорт
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#подмосковье
#московская область
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