Бегуны из Красногорска покорили Московский марафон

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск
Члены Красногорского бегового клуба приняли участие в Московском марафон, который проходил в минувшие выходные — 12 и 13 октября, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«12 октября десятикилометровую дистанцию Московского марафона пробежали две представительницы Красногорского бегового клуба — Мария Воротынцева и Янина Каретникова, при этом Янина с результатом 51 минута 44 секунды обновила свой личный рекорд», — говорится в сообщении.А в воскресенье, 13 октября, на дистанцию 42,2 километра вышли семнадцать участников Красногорского клуба. Новичками на марафоне стали Лариса Новикова и Екатерина Ефимова, а пятеро красногорских бегунов обновили свои личные рекорды. Это Дмитрий Суслов, который пробежал дистанцию за 2 часа 57 минут, Роман Маринич, пришедший к финишу через 3 часа 8 минут, Евгений Виноградов с результатом 3 часа 9 минут, Евгений Рубцов (3 часа 19 минут) и Эмиль Фарсиев (3 часа 41 минута).
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